https://crimea.ria.ru/20240815/v-sevastopole-zaderzhali-podozrevaemogo-v-krazhe-myasorubki-1139622354.html

В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки

В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки - РИА Новости Крым, 15.08.2024

В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки

В Севастополе задержан мужчина, который подозревается в краже мясорубки из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу. РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T11:51

2024-08-15T11:51

2024-08-15T11:51

севастополь

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который подозревается в краже мясорубки из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу."Установлено, что 26-летний местный житель зашел в торговый зал магазина под видом покупателя и сразу же направился к прилавку с мясорубками. Делая вид, что выбирает товар, он взял одну из коробок и стал ждать, когда сотрудники магазина потеряют бдительность", - говорится в сообщении.После, по информации полиции, мужчина с мясорубкой пошел к выходу. Но своевременная реакция сотрудников магазина и плохая репутация лжепокупателя помогла предотвратить кражу.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В случае доказательства вины подозреваемого, ему может грозить до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефонаВ Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимойСевастополец похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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