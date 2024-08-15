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В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки
В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки
В Севастополе задержан мужчина, который подозревается в краже мясорубки из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T11:51
2024-08-15T11:51
2024-08-15T11:51
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новости крыма
умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который подозревается в краже мясорубки из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу."Установлено, что 26-летний местный житель зашел в торговый зал магазина под видом покупателя и сразу же направился к прилавку с мясорубками. Делая вид, что выбирает товар, он взял одну из коробок и стал ждать, когда сотрудники магазина потеряют бдительность", - говорится в сообщении.После, по информации полиции, мужчина с мясорубкой пошел к выходу. Но своевременная реакция сотрудников магазина и плохая репутация лжепокупателя помогла предотвратить кражу.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В случае доказательства вины подозреваемого, ему может грозить до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефонаВ Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимойСевастополец похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, кража, новости крыма, умвд россии по севастополю, происшествия, закон и право
В Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки
Подозреваемый в краже мясорубки из магазина задержан в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который подозревается в краже мясорубки из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
"Установлено, что 26-летний местный житель зашел в торговый зал магазина под видом покупателя и сразу же направился к прилавку с мясорубками. Делая вид, что выбирает товар, он взял одну из коробок и стал ждать, когда сотрудники магазина потеряют бдительность", - говорится в сообщении.
После, по информации полиции, мужчина с мясорубкой пошел к выходу. Но своевременная реакция сотрудников магазина и плохая репутация лжепокупателя помогла предотвратить кражу.
"Он уже пытался совершить кражу пылесоса. Заметив, что мужчина не собирается оплачивать товар, они своевременно остановили его и вызвали полицию", - уточняют в Управлении МВД России по городу Севастополю.
Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В случае доказательства вины подозреваемого, ему может грозить до двух лет лишения свободы.
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