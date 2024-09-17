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На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом
На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом - РИА Новости Крым, 17.09.2024
На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом
На Кубани ожидаются ливни с грозой, усиление ветра до 23 метров в секунду, а также опасность возникновения смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T19:15
2024-09-17T19:15
кубань
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новости
погода
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черное море
смерч
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На Кубани ожидаются ливни с грозой, усиление ветра до 23 метров в секунду, а также опасность возникновения смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.Сотрудники МЧС России просят жителей и гостей региона соблюдать простые правила безопасности: рекомендуют ограничить выход из дома без необходимости, а также исключить нахождение рядом с линиями электропередачи, рекламными щитами и баннерами.Ранее смерчи и ливни с градом уже прошли на Кубани. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.По мнению зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрея Артова, в Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее.Накануне в результате выпадения обильных осадков в Севастополе несколько улиц и домов оказались подтоплены. Было затруднено движение автотранспорта. На одной из улиц из-за обильных осадков обрушилась подпорная стенка, произошел прорыв трубы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, новости, погода, мчс краснодарского края, черное море, смерч
На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом

Смерчи и сильные ливни с грозой и градом ожидаются на Кубани – МЧС

19:15 17.09.2024
 
© Фото: Instagram Андрея ШелякинаСмерч над морем в Феодосии. 6 сентября 2018
Смерч над морем в Феодосии. 6 сентября 2018
© Фото: Instagram Андрея Шелякина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На Кубани ожидаются ливни с грозой, усиление ветра до 23 метров в секунду, а также опасность возникновения смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

"В течение суток 18 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России просят жителей и гостей региона соблюдать простые правила безопасности: рекомендуют ограничить выход из дома без необходимости, а также исключить нахождение рядом с линиями электропередачи, рекламными щитами и баннерами.
Ранее смерчи и ливни с градом уже прошли на Кубани. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.
По мнению зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрея Артова, в Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее.
Накануне в результате выпадения обильных осадков в Севастополе несколько улиц и домов оказались подтоплены. Было затруднено движение автотранспорта. На одной из улиц из-за обильных осадков обрушилась подпорная стенка, произошел прорыв трубы.
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