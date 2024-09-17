https://crimea.ria.ru/20240917/na-kuban-nadvigayutsya-smerchi-i-silnye-dozhdi-s-gradom-1140417464.html

На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом

На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом - РИА Новости Крым, 17.09.2024

На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом

На Кубани ожидаются ливни с грозой, усиление ветра до 23 метров в секунду, а также опасность возникновения смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T19:15

2024-09-17T19:15

2024-09-17T19:15

кубань

краснодарский край

новости

погода

мчс краснодарского края

черное море

смерч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111516/59/1115165984_0:209:960:749_1920x0_80_0_0_0cc7966ac283e4136bd38b3fd9539569.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На Кубани ожидаются ливни с грозой, усиление ветра до 23 метров в секунду, а также опасность возникновения смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.Сотрудники МЧС России просят жителей и гостей региона соблюдать простые правила безопасности: рекомендуют ограничить выход из дома без необходимости, а также исключить нахождение рядом с линиями электропередачи, рекламными щитами и баннерами.Ранее смерчи и ливни с градом уже прошли на Кубани. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.По мнению зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрея Артова, в Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее.Накануне в результате выпадения обильных осадков в Севастополе несколько улиц и домов оказались подтоплены. Было затруднено движение автотранспорта. На одной из улиц из-за обильных осадков обрушилась подпорная стенка, произошел прорыв трубы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240916/sevastopol-tonet---video-livnya-i-ego-posledstviy-1140380552.html

кубань

краснодарский край

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, новости, погода, мчс краснодарского края, черное море, смерч