На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом
Смерчи и сильные ливни с грозой и градом ожидаются на Кубани – МЧС
© Фото: Instagram Андрея ШелякинаСмерч над морем в Феодосии. 6 сентября 2018
© Фото: Instagram Андрея Шелякина
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На Кубани ожидаются ливни с грозой, усиление ветра до 23 метров в секунду, а также опасность возникновения смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.
"В течение суток 18 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России просят жителей и гостей региона соблюдать простые правила безопасности: рекомендуют ограничить выход из дома без необходимости, а также исключить нахождение рядом с линиями электропередачи, рекламными щитами и баннерами.
Ранее смерчи и ливни с градом уже прошли на Кубани. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.
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