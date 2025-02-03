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Киевский режим потерял еще более 200 боевиков за сутки в Курской области

Киевский режим потерял еще более 200 боевиков за сутки в Курской области - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Киевский режим потерял еще более 200 боевиков за сутки в Курской области

Вооруженные Силы России продолжают продвижение на курском фронте и ликвидировали еще более 200 украинских боевиков, сообщает в понедельник Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T15:10

2025-02-03T15:10

2025-02-03T15:10

курская область

министерство обороны рф

новости

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России продолжают продвижение на курском фронте и ликвидировали еще более 200 украинских боевиков, сообщает в понедельник Минобороны России.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования семи механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56980 военнослужащих, 329 танков, 243 боевые машины пехоты, 191 бронетранспортер, 1681 боевую бронированную машину, 1774 автомобиля, 402 артиллерийских орудия, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинЧудовищные потери: Киев за сутки лишился 1,3 тысячи боевиковГорят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по Украине

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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