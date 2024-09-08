https://crimea.ria.ru/20240908/smerchi-i-livni-s-gradom-prognoziruyutsya-na-kubani-do-10-sentyabrya-1140212084.html

Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября

Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября

Сильные дожди, сопровождаемые грозами и шквалистым ветром от 20 до 23 метров в секунду прогнозируются на территории Краснодарского края до 10 сентября,... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T12:08

2024-09-08T12:08

2024-09-08T12:08

штормовое предупреждение

кубань

краснодарский край

смерч

погода

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Сильные дожди, сопровождаемые грозами и шквалистым ветром от 20 до 23 метров в секунду прогнозируются на территории Краснодарского края до 10 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее спасатели предупреждали о сильной жаре в регионе.Над акваторией моря возможны смерчи, отметили в ведомстве."На Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240831/na-selo-v-krymu-obrushilsya-smerch--postradali-okolo-40-domov-1140025250.html

кубань

краснодарский край

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штормовое предупреждение, кубань, краснодарский край, смерч, погода, новости