https://crimea.ria.ru/20240908/smerchi-i-livni-s-gradom-prognoziruyutsya-na-kubani-do-10-sentyabrya-1140212084.html
Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября
Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября
Сильные дожди, сопровождаемые грозами и шквалистым ветром от 20 до 23 метров в секунду прогнозируются на территории Краснодарского края до 10 сентября,... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T12:08
2024-09-08T12:08
2024-09-08T12:08
штормовое предупреждение
кубань
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смерч
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Сильные дожди, сопровождаемые грозами и шквалистым ветром от 20 до 23 метров в секунду прогнозируются на территории Краснодарского края до 10 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее спасатели предупреждали о сильной жаре в регионе.Над акваторией моря возможны смерчи, отметили в ведомстве."На Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240831/na-selo-v-krymu-obrushilsya-smerch--postradali-okolo-40-domov-1140025250.html
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штормовое предупреждение, кубань, краснодарский край, смерч, погода, новости
Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября
Ливни, град, ветер и смерчи над морем прогнозируются на Кубани до 10 сентября - ГУ МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Сильные дожди, сопровождаемые грозами и шквалистым ветром от 20 до 23 метров в секунду прогнозируются на территории Краснодарского края до 10 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее спасатели предупреждали о сильной жаре в регионе.
"Днем и до конца суток 9 сентября, а также ночью и утром 10-го местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с", - говорится в сообщении краевого МЧС.
Над акваторией моря возможны смерчи, отметили в ведомстве.
"На Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.
В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение.