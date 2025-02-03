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Симферополь частично обесточен

Симферополь частично обесточен - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Симферополь частично обесточен

20 улиц и переулков крымской столицы обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T15:50

2025-02-03T15:50

2025-02-03T15:55

симферополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. 20 улиц и переулков крымской столицы обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили на предприятии.Ранее в понедельник в "Крымэнерго" предупредили об отключении нескольких десятков улиц Симферополя до вечера понедельника из-за работ на сетях и в связи с обрезкой деревьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергииЧастые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблемуТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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