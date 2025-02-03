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Симферополь частично обесточен
Симферополь частично обесточен - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Симферополь частично обесточен
20 улиц и переулков крымской столицы обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T15:50
2025-02-03T15:50
2025-02-03T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. 20 улиц и переулков крымской столицы обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили на предприятии.Ранее в понедельник в "Крымэнерго" предупредили об отключении нескольких десятков улиц Симферополя до вечера понедельника из-за работ на сетях и в связи с обрезкой деревьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергииЧастые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблемуТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии
Симферополь частично обесточен
В Симферополе 20 улиц и переулков остались без света из-за аварии
15:50 03.02.2025 (обновлено: 15:55 03.02.2025)