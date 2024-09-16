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Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду
Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду
Непогода обрушилась на Севастополь в понедельник, в результате чего несколько улиц и домов оказались подтоплены, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T12:35
2024-09-16T13:31
крым
севастополь
погода в крыму
штормовое предупреждение
михаил развожаев
подтопления
мчс севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Севастополь в понедельник, в результате чего несколько улиц и домов оказались подтоплены, передает корреспондент РИА Новости Крым.Так, дороги "ушли" под воду на улицах Гоголя, Руднева, в районе Авторынка, Камышового шоссе и других. Движение автотранспорта затруднено, машинам и пешеходам приходится буквально "плыть".На участке от площади Восставших до улицы Пожарова ситуация усугубилась из-за аварии на водопроводных сетях. Как выяснилось, из-за обильных осадков обрушилась подпорная стенка, произошел прорыв трубы, и вода из нее льется прямо на дорогу. На месте работают коммунальщики и сотрудники Севавтодора.По поручению губернатора для устранения последствий сильного ливня создан оперативный штаб.Над ликвидацией последствий непогоды работают сотрудники МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, Водоканала, "Севастопольэнерго" и других ведомств. Более 200 человек убирают с улиц грязь, мусор, поломанные ветки деревьев."По пляжам критических повреждений нет, операторы приводят в порядок участки, где есть частичные подмывания территории. Кроме того, из-за погодных условий возможны сбои в работе общественного транспорта", - проинформировал он.По информации предприятия "Севэлектроавтотранс", отклонения в расписании на данный момент - до 40 минут. В городе возникли заторы. Наибольшее скопление транспорта на данный момент зафиксировано на улицах Толстого, Руднева, Пожарова, Хрусталева, Силаева, Кожанова, Ленина, а также на Балаклавском, Монастырском, Качинском шоссе.По информации прокуратуры Севастополя, произошло подтопление и нескольких домов. Ведомство поставило ситуацию на контроль.В Севастополе ранее объявили штормовое предупреждение. Синоптики сообщали о предстоящих ливнях, грозе, граде и шквалистом усилении ветра до 20-22 м/с. Штормовое предупреждение действует и в Крыму. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, севастополь, погода в крыму, штормовое предупреждение, михаил развожаев, подтопления, мчс севастополя
Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду

В Севастополе после удара стихии улицы и машины ушли под воду

12:35 16.09.2024 (обновлено: 13:31 16.09.2024)
 
© РИА Новости КрымПоследствия сильного ливня в Севастополе. 16 сентября 2024
Последствия сильного ливня в Севастополе. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Севастополь в понедельник, в результате чего несколько улиц и домов оказались подтоплены, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Так, дороги "ушли" под воду на улицах Гоголя, Руднева, в районе Авторынка, Камышового шоссе и других. Движение автотранспорта затруднено, машинам и пешеходам приходится буквально "плыть".
© РИА Новости КрымПоследствия сильного ливня в Севастополе. 16 сентября 2024
Последствия сильного ливня в Севастополе. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости Крым
Последствия сильного ливня в Севастополе. 16 сентября 2024

"Большое скопление воды на улицах Киевская, Кожанова, Руднева, Пожарова, Гоголя, на спуске от площади Восставших, в районе автовокзала", - сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Тelegram-канале.

На участке от площади Восставших до улицы Пожарова ситуация усугубилась из-за аварии на водопроводных сетях. Как выяснилось, из-за обильных осадков обрушилась подпорная стенка, произошел прорыв трубы, и вода из нее льется прямо на дорогу. На месте работают коммунальщики и сотрудники Севавтодора.
© РИА Новости КрымПоследствия сильного ливня в Севастополе. 16 сентября 2024
Последствия сильного ливня в Севастополе. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости Крым
Последствия сильного ливня в Севастополе. 16 сентября 2024
По поручению губернатора для устранения последствий сильного ливня создан оперативный штаб.
"В оперативную дежурную службу ЕДДС поступают обращения о тех улицах, где из-за большого объема выпавших осадков сложно проехать, и о тех местах, где есть сход грунта на дороги. Есть места, где мощные потоки воды буквально забили ливневую канализацию опавшей листвой. Фиксируем сообщения о заливах подъездов в жилых домах", - сообщил Развожаев.
Над ликвидацией последствий непогоды работают сотрудники МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, Водоканала, "Севастопольэнерго" и других ведомств. Более 200 человек убирают с улиц грязь, мусор, поломанные ветки деревьев.
"По пляжам критических повреждений нет, операторы приводят в порядок участки, где есть частичные подмывания территории. Кроме того, из-за погодных условий возможны сбои в работе общественного транспорта", - проинформировал он.
По информации предприятия "Севэлектроавтотранс", отклонения в расписании на данный момент - до 40 минут. В городе возникли заторы. Наибольшее скопление транспорта на данный момент зафиксировано на улицах Толстого, Руднева, Пожарова, Хрусталева, Силаева, Кожанова, Ленина, а также на Балаклавском, Монастырском, Качинском шоссе.
По информации прокуратуры Севастополя, произошло подтопление и нескольких домов. Ведомство поставило ситуацию на контроль.

"Произошло подтопление нескольких домов и придомовых территорий в разных районах Севастополя. На контроле в прокуратуре находится соблюдение прав граждан, функционирование социальной, транспортной инфраструктуры. При выявлении нарушений действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.

В Севастополе ранее объявили штормовое предупреждение. Синоптики сообщали о предстоящих ливнях, грозе, граде и шквалистом усилении ветра до 20-22 м/с. Штормовое предупреждение действует и в Крыму.
© Telegram Михаил РазвожаевЛивень обрушился на Севастополь. 16 сентября 2024
Ливень обрушился на Севастополь. 16 сентября 2024
© Telegram Михаил Развожаев
Ливень обрушился на Севастополь. 16 сентября 2024
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КрымСевастопольПогода в КрымуШтормовое предупреждениеМихаил РазвожаевПодтопленияМЧС Севастополя
 
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