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Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду

Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду

Непогода обрушилась на Севастополь в понедельник, в результате чего несколько улиц и домов оказались подтоплены, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T12:35

2024-09-16T12:35

2024-09-16T13:31

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севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Севастополь в понедельник, в результате чего несколько улиц и домов оказались подтоплены, передает корреспондент РИА Новости Крым.Так, дороги "ушли" под воду на улицах Гоголя, Руднева, в районе Авторынка, Камышового шоссе и других. Движение автотранспорта затруднено, машинам и пешеходам приходится буквально "плыть".На участке от площади Восставших до улицы Пожарова ситуация усугубилась из-за аварии на водопроводных сетях. Как выяснилось, из-за обильных осадков обрушилась подпорная стенка, произошел прорыв трубы, и вода из нее льется прямо на дорогу. На месте работают коммунальщики и сотрудники Севавтодора.По поручению губернатора для устранения последствий сильного ливня создан оперативный штаб.Над ликвидацией последствий непогоды работают сотрудники МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, Водоканала, "Севастопольэнерго" и других ведомств. Более 200 человек убирают с улиц грязь, мусор, поломанные ветки деревьев."По пляжам критических повреждений нет, операторы приводят в порядок участки, где есть частичные подмывания территории. Кроме того, из-за погодных условий возможны сбои в работе общественного транспорта", - проинформировал он.По информации предприятия "Севэлектроавтотранс", отклонения в расписании на данный момент - до 40 минут. В городе возникли заторы. Наибольшее скопление транспорта на данный момент зафиксировано на улицах Толстого, Руднева, Пожарова, Хрусталева, Силаева, Кожанова, Ленина, а также на Балаклавском, Монастырском, Качинском шоссе.По информации прокуратуры Севастополя, произошло подтопление и нескольких домов. Ведомство поставило ситуацию на контроль.В Севастополе ранее объявили штормовое предупреждение. Синоптики сообщали о предстоящих ливнях, грозе, граде и шквалистом усилении ветра до 20-22 м/с. Штормовое предупреждение действует и в Крыму. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, погода в крыму, штормовое предупреждение, михаил развожаев, подтопления, мчс севастополя