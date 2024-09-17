https://crimea.ria.ru/20240917/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-udare-ukrainskikh-boevikov-po-donbassu-1140417812.html

Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу

Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу

Три мирных жителя ранены в результате удара украинских боевиков по Донбассу во вторник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T18:43

2024-09-17T18:43

2024-09-17T18:43

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика (днр)

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены в результате удара украинских боевиков по Донбассу во вторник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В Ленинском районе Донецка вследствие падения частей ракеты противника ранение средней степени тяжести получил мужчина 1986 года рождения. В Куйбышевском районе города в результате подрыва на ПФМ "Лепесток" ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки при применении противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1971 года рождения", – перечислил глава республики.Повреждены семь жилых домостроений в Ленинском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Со стороны ВФУ совершены две вооруженные атаки, выпущено более пяти боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Пушилин.В начале месяца ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась еще одна женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по ДонбассуДрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецк, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу