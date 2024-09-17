Рейтинг@Mail.ru
Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240917/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-udare-ukrainskikh-boevikov-po-donbassu-1140417812.html
Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу
Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу
Три мирных жителя ранены в результате удара украинских боевиков по Донбассу во вторник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T18:43
2024-09-17T18:43
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика (днр)
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены в результате удара украинских боевиков по Донбассу во вторник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В Ленинском районе Донецка вследствие падения частей ракеты противника ранение средней степени тяжести получил мужчина 1986 года рождения. В Куйбышевском районе города в результате подрыва на ПФМ "Лепесток" ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки при применении противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1971 года рождения", – перечислил глава республики.Повреждены семь жилых домостроений в Ленинском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Со стороны ВФУ совершены две вооруженные атаки, выпущено более пяти боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Пушилин.В начале месяца ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась еще одна женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по ДонбассуДрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России
донецк
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_358c78acc60c8abfbc85301ddb69d521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецк, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу

При ударе по Донбассу во вторник ранены три мирных жителя

18:43 17.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены в результате удара украинских боевиков по Донбассу во вторник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Ленинском районе Донецка вследствие падения частей ракеты противника ранение средней степени тяжести получил мужчина 1986 года рождения. В Куйбышевском районе города в результате подрыва на ПФМ "Лепесток" ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки при применении противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1971 года рождения", – перечислил глава республики.
Повреждены семь жилых домостроений в Ленинском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Со стороны ВФУ совершены две вооруженные атаки, выпущено более пяти боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Пушилин.
В начале месяца ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась еще одна женщина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу
Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке
В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России
 
Денис ПушилинДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Почему Зеленский боится Трампа
19:15На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом
18:43Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу
18:18Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
17:44Как обеспечена безопасность в школах Крыма
17:20Энергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиков
17:03Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района
16:43В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ
16:24РНКБ: выдача наличных работает более чем в 150 отделениях "Почты Крыма"
16:07На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов
15:39Во Франции утвердили процедуру импичмента Макрона
15:21Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму
15:11ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"
14:50"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя
14:19Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ
14:07Крымский мост сейчас: выросло время ожидания проезда
13:55Путин назвал главные приоритеты государственных расходов
13:48Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья
13:17Безуспешные контратаки и рост потерь: итоги суток в зоне СВО
12:55Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму
Лента новостейМолния