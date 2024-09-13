Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу
При ракетном ударе из HIMARS по Донбассу погибли три сотрудника рудоуправления - Пушилин
12:23 13.09.2024 (обновлено: 12:26 13.09.2024)
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаТри человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Новотроицкому в Донбассе
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Трое сотрудников производственного участка Новотроицкого рудоуправления погибли в результате ракетного удара украинских боевиков из HIMARS. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Удар американскими ракетами был нанесен накануне вечером по Волновахскому муниципальному округу.
"12 сентября в 21:15 в поселке Новотроицкое Волновахского муниципального округа в результате обстрела производственного участка Новотроицкого рудоуправления высокоточными ракетами HIMARS, ракетами М30А1 (шрапнельные) погибли трое мужчин – 1978, 1981 и 1985 годов рождения", - написал он в Telegram.
Кроме того, была повреждена и строительная техника.
Всего за минувшие сутки жертвами украинских обстрелов стали четыре мирных жителя, еще двое были ранены.
На прошлой неделе ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась еще одна женщина.
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