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Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу
Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу
Трое сотрудников производственного участка Новотроицкого рудоуправления погибли в результате ракетного удара украинских боевиков из HIMARS. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T12:23
2024-09-13T12:26
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
денис пушилин
himars
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Трое сотрудников производственного участка Новотроицкого рудоуправления погибли в результате ракетного удара украинских боевиков из HIMARS. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Удар американскими ракетами был нанесен накануне вечером по Волновахскому муниципальному округу.Кроме того, была повреждена и строительная техника.Всего за минувшие сутки жертвами украинских обстрелов стали четыре мирных жителя, еще двое были ранены. На прошлой неделе ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась еще одна женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС РоссииВ ДНР подорвали мотоцикл: погибли две женщины
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, денис пушилин, himars, новости
Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу

При ракетном ударе из HIMARS по Донбассу погибли три сотрудника рудоуправления - Пушилин

12:23 13.09.2024 (обновлено: 12:26 13.09.2024)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаТри человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Новотроицкому в Донбассе
Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Новотроицкому в Донбассе
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Трое сотрудников производственного участка Новотроицкого рудоуправления погибли в результате ракетного удара украинских боевиков из HIMARS. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Удар американскими ракетами был нанесен накануне вечером по Волновахскому муниципальному округу.
"12 сентября в 21:15 в поселке Новотроицкое Волновахского муниципального округа в результате обстрела производственного участка Новотроицкого рудоуправления высокоточными ракетами HIMARS, ракетами М30А1 (шрапнельные) погибли трое мужчин – 1978, 1981 и 1985 годов рождения", - написал он в Telegram.
Кроме того, была повреждена и строительная техника.
Всего за минувшие сутки жертвами украинских обстрелов стали четыре мирных жителя, еще двое были ранены.
На прошлой неделе ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась еще одна женщина.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеПроисшествияДенис ПушилинHIMARSНовости
 
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