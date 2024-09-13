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Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу

Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу

Трое сотрудников производственного участка Новотроицкого рудоуправления погибли в результате ракетного удара украинских боевиков из HIMARS. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T12:23

2024-09-13T12:23

2024-09-13T12:26

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

происшествия

денис пушилин

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Трое сотрудников производственного участка Новотроицкого рудоуправления погибли в результате ракетного удара украинских боевиков из HIMARS. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Удар американскими ракетами был нанесен накануне вечером по Волновахскому муниципальному округу.Кроме того, была повреждена и строительная техника.Всего за минувшие сутки жертвами украинских обстрелов стали четыре мирных жителя, еще двое были ранены. На прошлой неделе ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась еще одна женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС РоссииВ ДНР подорвали мотоцикл: погибли две женщины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, денис пушилин, himars, новости