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В ДНР подорвали мотоцикл: погибли две женщины

В ДНР подорвали мотоцикл: погибли две женщины - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В ДНР подорвали мотоцикл: погибли две женщины

Два человека погибли в результате подрыва мотоцикла на взрывоопасном предмете в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.08.2024

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денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате подрыва мотоцикла на взрывоопасном предмете в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.Кроме того, по информации Дениса Пушилина, ранение получил мужчина 1958 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшему оказана медицинская помощь."Повреждены шесть жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки (детский сад)", - уточнил глава ДНР.Всего ВФУ совершили 15 вооруженных атак, выпустив более 40 боеприпасов. Военнослужащие Украины, по словам Дениса Пушилина, применяли ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.Ранее стало известно, что три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА. В Курской области украинский дрон атаковал автомобиль в Большесолдатском районе, в результате один человек погиб и еще двое ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:FPV-дрон атаковал поселок в Белгородской области - ранен мужчинаМассированный налет беспилотников на Москву - что известноЧисло пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости