https://crimea.ria.ru/20240821/tri-mirnykh-zhitelya-postradali-pod-belgorodom-ot-ataki-dronov-vsu-1139783443.html

Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ

Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T20:20

2024-08-21T20:20

2024-08-21T20:20

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков."В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. Супруги с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено. За медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая в результате обстрела села Новая Таволжанка", - сообщил он в Telegram-канале.Кроме того, линия газоснабжения повреждена в селе Тишанка после удара беспилотника, аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ. Помимо этого, из-за прилёта боеприпаса в селе Козинка Грайворонского городского округа разрушены кровли социального объекта и административного здания.

https://crimea.ria.ru/20240821/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-pri-atake-drona-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139770138.html

белгород

белгородская область

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