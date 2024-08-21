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Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ
Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T20:20
2024-08-21T20:20
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков."В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. Супруги с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено. За медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая в результате обстрела села Новая Таволжанка", - сообщил он в Telegram-канале.Кроме того, линия газоснабжения повреждена в селе Тишанка после удара беспилотника, аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ. Помимо этого, из-за прилёта боеприпаса в селе Козинка Грайворонского городского округа разрушены кровли социального объекта и административного здания.
https://crimea.ria.ru/20240821/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-pri-atake-drona-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139770138.html
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, новости
Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских дронов

20:20 21.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков.
"В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. Супруги с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено. За медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая в результате обстрела села Новая Таволжанка", - сообщил он в Telegram-канале.
Кроме того, линия газоснабжения повреждена в селе Тишанка после удара беспилотника, аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ. Помимо этого, из-за прилёта боеприпаса в селе Козинка Грайворонского городского округа разрушены кровли социального объекта и административного здания.
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Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьНовости
 
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