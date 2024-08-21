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Массированный налет беспилотников на Москву - что известно - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Массированный налет беспилотников на Москву - что известно
Массированный налет беспилотников на Москву - что известно - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Массированный налет беспилотников на Москву - что известно
Силы ПВО ночью сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T05:31
2024-08-21T05:59
беспилотник (бпла, дрон)
москва
сергей собянин
всу (вооруженные силы украины)
пво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу, сообщил мэр Сергей Собянин.На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы.Собянин подчеркнул, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских беспилотников позволила успешно отразить все атаки.Последний раз об атаках украинских дронов на столицу сообщалось 11 июля. Тогда тоже обошлось без последствий.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 4118 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионыСредства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями
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беспилотник (бпла, дрон), москва, сергей собянин, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости
Массированный налет беспилотников на Москву - что известно

Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов на подлете к Москве - Собянин

05:31 21.08.2024 (обновлено: 05:59 21.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу, сообщил мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 украинских БПЛА. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию", - написал Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы.
Собянин подчеркнул, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских беспилотников позволила успешно отразить все атаки.
Последний раз об атаках украинских дронов на столицу сообщалось 11 июля. Тогда тоже обошлось без последствий.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)МоскваСергей СобянинВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОВооруженные силы РоссииНовости
 
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