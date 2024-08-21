https://crimea.ria.ru/20240821/massirovannyy-nalet-bespilotnikov-na-moskvu---chto-izvestno-1139753161.html

Массированный налет беспилотников на Москву - что известно

Массированный налет беспилотников на Москву - что известно - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Массированный налет беспилотников на Москву - что известно

Силы ПВО ночью сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T05:31

2024-08-21T05:31

2024-08-21T05:59

беспилотник (бпла, дрон)

москва

сергей собянин

всу (вооруженные силы украины)

пво

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу, сообщил мэр Сергей Собянин.На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы.Собянин подчеркнул, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских беспилотников позволила успешно отразить все атаки.Последний раз об атаках украинских дронов на столицу сообщалось 11 июля. Тогда тоже обошлось без последствий.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 4118 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионыСредства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), москва, сергей собянин, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости