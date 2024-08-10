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Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями
Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями
32 украинских беспилотника обезврежены за ночь над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в субботу. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T07:14
2024-08-10T07:24
министерство обороны рф
новости
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курская область
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вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. 32 украинских беспилотника обезврежены за ночь над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в субботу.Накануне над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь были сбиты 75 вражеских дронов.Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.В ночь на пятницу атаке ВСУ подвергся Севастополь. В районе Орловки была сбита одна воздушная цель. Также обломки упали в районе поселка Кача. В акватории, на значительном отдалении от берега, была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".
https://crimea.ria.ru/20240809/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-katerov-vsu-v-chernom-more-1139487485.html
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министерство обороны рф, новости, ярославская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями

32 беспилотника ВСУ ликвидированы над Курской и Ярославской областями

07:14 10.08.2024 (обновлено: 07:24 10.08.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. 32 украинских беспилотника обезврежены за ночь над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в субботу.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 – над Курской областью и 6 над Ярославской областью", – говорится в сообщении.

Накануне над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь были сбиты 75 вражеских дронов.
Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
В ночь на пятницу атаке ВСУ подвергся Севастополь. В районе Орловки была сбита одна воздушная цель. Также обломки упали в районе поселка Кача. В акватории, на значительном отдалении от берега, была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".
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Министерство обороны РФНовостиЯрославская областьКурская областьПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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