https://crimea.ria.ru/20240810/sredstva-pvo-likvidirovali-32-drona-nad-kurskoy-i-yaroslavskoy-oblastyami-1139497409.html
Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями
Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями
32 украинских беспилотника обезврежены за ночь над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в субботу. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T07:14
2024-08-10T07:14
2024-08-10T07:24
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новости
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. 32 украинских беспилотника обезврежены за ночь над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в субботу.Накануне над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь были сбиты 75 вражеских дронов.Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.В ночь на пятницу атаке ВСУ подвергся Севастополь. В районе Орловки была сбита одна воздушная цель. Также обломки упали в районе поселка Кача. В акватории, на значительном отдалении от берега, была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".
https://crimea.ria.ru/20240809/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-katerov-vsu-v-chernom-more-1139487485.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, ярославская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями
32 беспилотника ВСУ ликвидированы над Курской и Ярославской областями
07:14 10.08.2024 (обновлено: 07:24 10.08.2024)