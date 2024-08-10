https://crimea.ria.ru/20240810/sredstva-pvo-likvidirovali-32-drona-nad-kurskoy-i-yaroslavskoy-oblastyami-1139497409.html

Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями

Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями

32 украинских беспилотника обезврежены за ночь над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в субботу. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T07:14

2024-08-10T07:14

2024-08-10T07:24

министерство обороны рф

новости

ярославская область

курская область

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_0:43:485:316_1920x0_80_0_0_af6ea7ec43763206c5f3535be36b753a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. 32 украинских беспилотника обезврежены за ночь над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в субботу.Накануне над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь были сбиты 75 вражеских дронов.Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.В ночь на пятницу атаке ВСУ подвергся Севастополь. В районе Орловки была сбита одна воздушная цель. Также обломки упали в районе поселка Кача. В акватории, на значительном отдалении от берега, была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".

https://crimea.ria.ru/20240809/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-katerov-vsu-v-chernom-more-1139487485.html

ярославская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, ярославская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)