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75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым
75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым - РИА Новости Крым, 09.08.2024
75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым
Над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь сбили 75 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T07:42
2024-08-09T07:45
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
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срочные новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь сбили 75 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что 26 дронов сбиты над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской, пять – над Республикой Крым и восемь – над акваторией Черного моря. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.Как сообщалось, Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов.Также Развожаев сообщил о том, что в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".Кроме того, Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек.
https://crimea.ria.ru/20240809/tri-bpla-i-tri-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-v-sevastopole-1139470748.html
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министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера
75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым

Над регионами России за ночь сбили 75 беспилотников - Минобороны

07:42 09.08.2024 (обновлено: 07:45 09.08.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь сбили 75 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 26 дронов сбиты над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской, пять – над Республикой Крым и восемь – над акваторией Черного моря.
Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Как сообщалось, Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов.
Также Развожаев сообщил о том, что в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".
Кроме того, Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек.
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Министерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Безэкипажные катера
 
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