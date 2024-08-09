75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым
Над регионами России за ночь сбили 75 беспилотников - Минобороны
07:42 09.08.2024 (обновлено: 07:45 09.08.2024)
© РИА Новости КрымБеспилотник
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь сбили 75 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 26 дронов сбиты над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской, пять – над Республикой Крым и восемь – над акваторией Черного моря.
Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Как сообщалось, Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов.
Также Развожаев сообщил о том, что в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".
Кроме того, Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек.