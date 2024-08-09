https://crimea.ria.ru/20240809/75-vrazheskikh-bespilotnikov-atakovali-ryad-oblastey-i-krym-1139470960.html

75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым

75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым - РИА Новости Крым, 09.08.2024

75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым

Над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь сбили 75 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T07:42

2024-08-09T07:42

2024-08-09T07:45

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беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе и над Крымом, за ночь сбили 75 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что 26 дронов сбиты над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской, пять – над Республикой Крым и восемь – над акваторией Черного моря. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.Как сообщалось, Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов.Также Развожаев сообщил о том, что в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".Кроме того, Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек.

https://crimea.ria.ru/20240809/tri-bpla-i-tri-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-v-sevastopole-1139470748.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера