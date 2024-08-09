https://crimea.ria.ru/20240809/rezhim-chs-i-evakuatsiya-v-lipetske---chto-izvestno-1139470334.html

Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке

Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке

Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T06:24

2024-08-09T06:24

2024-08-09T06:44

липецкая область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

игорь артамонов

новости

безопасность

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов."Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы", - написал он в своем ТГ-канале. В результате падения беспилотника поврежден объект энергетической инфраструктуры, нарушено электроснабжение. Под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и ул. Московская. Позже Артамонов сообщил о том, что на территории Липецкого муниципального округа вводится режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. По его данным, в зону эвакуации попали 416 домовладений. В населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. Развернуты пункты временного пребывания. В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей.Также в Липецке и Липецком МО остановили движение пассажирского транспорта. Жителей просят оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА. "Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости", - добавил Артамонов.Во время атаки, по предварительной информации, пострадали шесть человек. Всем оказывается помощь в больницах Липецка.В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области,

https://crimea.ria.ru/20240809/vsu-atakovali-sevastopol-bespilotnikami-oblomki-upali-v-kache-1139470066.html

липецкая область

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липецкая область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, игорь артамонов, новости, безопасность, режим чс