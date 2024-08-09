Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240809/rezhim-chs-i-evakuatsiya-v-lipetske---chto-izvestno-1139470334.html
Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке
Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке
Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T06:24
2024-08-09T06:44
липецкая область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
игорь артамонов
новости
безопасность
режим чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bc1683b7665c87c91157488a2a55c719.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов."Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы", - написал он в своем ТГ-канале. В результате падения беспилотника поврежден объект энергетической инфраструктуры, нарушено электроснабжение. Под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и ул. Московская. Позже Артамонов сообщил о том, что на территории Липецкого муниципального округа вводится режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. По его данным, в зону эвакуации попали 416 домовладений. В населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. Развернуты пункты временного пребывания. В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей.Также в Липецке и Липецком МО остановили движение пассажирского транспорта. Жителей просят оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА. "Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости", - добавил Артамонов.Во время атаки, по предварительной информации, пострадали шесть человек. Всем оказывается помощь в больницах Липецка.В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области,
https://crimea.ria.ru/20240809/vsu-atakovali-sevastopol-bespilotnikami-oblomki-upali-v-kache-1139470066.html
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8e52c7438a85f065c8fe42ab63774444.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
липецкая область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, игорь артамонов, новости, безопасность, режим чс
Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке

Режим ЧС ввели в Липецке после атак ВСУ

06:24 09.08.2024 (обновлено: 06:44 09.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
"Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы", - написал он в своем ТГ-канале.
В результате падения беспилотника поврежден объект энергетической инфраструктуры, нарушено электроснабжение. Под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и ул. Московская.
Позже Артамонов сообщил о том, что на территории Липецкого муниципального округа вводится режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.
"Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб", - призвал губернатор.
По его данным, в зону эвакуации попали 416 домовладений. В населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. Развернуты пункты временного пребывания. В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей.
Также в Липецке и Липецком МО остановили движение пассажирского транспорта. Жителей просят оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА.
"Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости", - добавил Артамонов.
Во время атаки, по предварительной информации, пострадали шесть человек. Всем оказывается помощь в больницах Липецка.
В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области,
"Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
05:55
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче
 
Липецкая областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияИгорь АртамоновНовостиБезопасностьРежим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:23Три БПЛА и три безэкипажных катера уничтожены в Севастополе
07:05Крымский мост в пятницу утром – сколько ждать проезда
06:47Затяжная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу
06:24Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке
05:55ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче
01:50Отбой воздушной тревоги в Севастополе
01:27Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"
01:24В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
23:20Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи
23:02Главное за день: 8 августа
22:42Главные новости Крыма: 8 августа
22:24К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу
22:03Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним
21:48Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
21:32В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров
21:07Курская область: ситуация на границе с Украиной 8 августа
20:57Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое
20:43По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое
Лента новостейМолния