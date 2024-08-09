https://crimea.ria.ru/20240809/ataka-vsu-na-sevastopol--sbita-protivokorabelnaya-raketa-neptun-1139469625.html

Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"

Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун" - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"

Российские военные отражают атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T01:27

2024-08-09T01:27

2024-08-09T02:03

севастополь

новости

противокорабельная ракета "нептун"

михаил развожаев

пво

черное море

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские военные отражают атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также губернатор предупредил об опасности применения украинскими боевиками беспилотников.Накануне над территорией Республики Крым был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.Минобороны ранее сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 11 вражеских дронов над регионами России, в том числе три – над Белгородской областью, четыре – над Курской, два – над Воронежской и два – над Ростовской областями.В ночь на 2 августа была отражена массированная атака на Севастополь. Военные сбили четыре воздушные цели. Украинские боевики атаковали город баллистическими ракетами ATACMS. Обошлось без пострадавших, но в разных районах было зафиксировано падение обломков и кассетных боеприпасов.

севастополь

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, противокорабельная ракета "нептун", михаил развожаев, пво, черное море, атаки всу на крым