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Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун" - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"
Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун" - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"
Российские военные отражают атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T01:27
2024-08-09T02:03
севастополь
новости
противокорабельная ракета "нептун"
михаил развожаев
пво
черное море
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские военные отражают атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также губернатор предупредил об опасности применения украинскими боевиками беспилотников.Накануне над территорией Республики Крым был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.Минобороны ранее сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 11 вражеских дронов над регионами России, в том числе три – над Белгородской областью, четыре – над Курской, два – над Воронежской и два – над Ростовской областями.В ночь на 2 августа была отражена массированная атака на Севастополь. Военные сбили четыре воздушные цели. Украинские боевики атаковали город баллистическими ракетами ATACMS. Обошлось без пострадавших, но в разных районах было зафиксировано падение обломков и кассетных боеприпасов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, противокорабельная ракета "нептун", михаил развожаев, пво, черное море, атаки всу на крым
Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"

При атаке ВСУ на Севастополь сбита противокорабельная ракета "Нептун"

01:27 09.08.2024 (обновлено: 02:03 09.08.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские военные отражают атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", – написал он.

Также губернатор предупредил об опасности применения украинскими боевиками беспилотников.
Накануне над территорией Республики Крым был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.
Минобороны ранее сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 11 вражеских дронов над регионами России, в том числе три – над Белгородской областью, четыре – над Курской, два – над Воронежской и два – над Ростовской областями.
В ночь на 2 августа была отражена массированная атака на Севастополь. Военные сбили четыре воздушные цели. Украинские боевики атаковали город баллистическими ракетами ATACMS. Обошлось без пострадавших, но в разных районах было зафиксировано падение обломков и кассетных боеприпасов.
СевастопольНовостиПротивокорабельная ракета "Нептун"Михаил РазвожаевПВОЧерное мореАтаки ВСУ на Крым
 
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Заголовок открываемого материала
01:50Отбой воздушной тревоги в Севастополе
01:27Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"
01:24В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
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