https://crimea.ria.ru/20240807/nad-regionami-rossii-sbity-11-vrazheskikh-bespilotnikov-1139420091.html

Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников

Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников

За ночь 11 украинских беспилотников сбиты силами ПВО над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T07:32

2024-08-07T07:32

2024-08-07T07:32

пво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. За ночь 11 украинских беспилотников сбиты силами ПВО над регионами России, сообщили в Минобороны.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, в Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры.Глава ростовской области Василий Голубев написал в своем ТГ-канале, что беспилотники были уничтожены в северной части региона. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал. Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на границе Курской области и УкраиныШестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую областьЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк

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воронежская область

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, происшествия, белгородская область, воронежская область, курская область, ростовская область