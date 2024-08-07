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Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников
Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников
За ночь 11 украинских беспилотников сбиты силами ПВО над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T07:32
2024-08-07T07:32
2024-08-07T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. За ночь 11 украинских беспилотников сбиты силами ПВО над регионами России, сообщили в Минобороны.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, в Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры.Глава ростовской области Василий Голубев написал в своем ТГ-канале, что беспилотники были уничтожены в северной части региона. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал. Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на границе Курской области и УкраиныШестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую областьЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк
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пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, происшествия, белгородская область, воронежская область, курская область, ростовская область
Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников
11 украинских беспилотников сбиты над регионами России - Минобороны