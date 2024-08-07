https://crimea.ria.ru/20240807/drony-vsu-atakovali-voronezh---povrezhdena-zhilaya-mnogoetazhka-1139419946.html

Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка

Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка

В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T07:24

2024-08-07T07:24

2024-08-07T07:24

александр гусев

воронежская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ.По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Последствия уточняются. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, уточнил Гусев.Силы ПВО также в ночь на 7 августа сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую областьОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бойВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия