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Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка
Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка
В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T07:24
2024-08-07T07:24
александр гусев
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ.По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Последствия уточняются. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, уточнил Гусев.Силы ПВО также в ночь на 7 августа сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую областьОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бойВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы
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РИА Новости Крым
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александр гусев, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка

В Воронеже в результате атаки беспилотников повреждена жилая многоэтажка и машины

07:24 07.08.2024
 
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваВ Воронеже обломки беспилотника повредили жилой дом
В Воронеже обломки беспилотника повредили жилой дом
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ.
"Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща". Обломки еще одного упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили", - написал губернатор в своем Telegram-канале .
По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Последствия уточняются. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, уточнил Гусев.
Силы ПВО также в ночь на 7 августа сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа.
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Александр ГусевВоронежская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествия
 
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