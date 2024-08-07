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Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка
Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка
В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T07:24
2024-08-07T07:24
2024-08-07T07:24
александр гусев
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ.По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Последствия уточняются. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, уточнил Гусев.Силы ПВО также в ночь на 7 августа сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую областьОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бойВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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александр гусев, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Дроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка
В Воронеже в результате атаки беспилотников повреждена жилая многоэтажка и машины