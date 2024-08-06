https://crimea.ria.ru/20240806/okolo-300-boevikov-vsu-atakovali-prigranichnye-sela-v-kurskoy-oblasti-1139407802.html

Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой

Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой

Около 300 боевиков и свыше 30 единиц техники во вторник утром атаковали российскую границу в Курской области, в ходе отражения агрессии уничтожены 16 единиц... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T17:15

2024-08-06T17:15

2024-08-06T17:37

министерство обороны рф

курская область

новости

граница

пограничная служба фсб

всу (вооруженные силы украины)

сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Около 300 боевиков и свыше 30 единиц техники во вторник утром атаковали российскую границу в Курской области, в ходе отражения агрессии уничтожены 16 единиц бронетехники врага. Бои на границе продолжаются. Об этом сообщает Минобороны РФ.Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области, отметили в ведомстве.По данным МО, оперативно-тактическая и штурмовая авиация Вооруженных сил РФ нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области.По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник сообщил о попытках прорыва украинских боевиков на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.Центр общественных связей ФСБ впоследствии сообщил, что пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков.

https://crimea.ria.ru/20240806/rossiyskie-morpekhi-unichtozhili-diversantov-vsu-na-tendrovskoy-kose-1139396460.html

курская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, новости, граница, пограничная служба фсб, всу (вооруженные силы украины), сумская область