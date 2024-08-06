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Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
Около 300 боевиков и свыше 30 единиц техники во вторник утром атаковали российскую границу в Курской области, в ходе отражения агрессии уничтожены 16 единиц... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T17:15
2024-08-06T17:15
2024-08-06T17:37
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Около 300 боевиков и свыше 30 единиц техники во вторник утром атаковали российскую границу в Курской области, в ходе отражения агрессии уничтожены 16 единиц бронетехники врага. Бои на границе продолжаются. Об этом сообщает Минобороны РФ.Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области, отметили в ведомстве.По данным МО, оперативно-тактическая и штурмовая авиация Вооруженных сил РФ нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области.По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник сообщил о попытках прорыва украинских боевиков на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.Центр общественных связей ФСБ впоследствии сообщил, что пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков.
https://crimea.ria.ru/20240806/rossiyskie-morpekhi-unichtozhili-diversantov-vsu-na-tendrovskoy-kose-1139396460.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, курская область, новости, граница, пограничная служба фсб, всу (вооруженные силы украины), сумская область
Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
Около 300 боевиков ВСУ на танках пытались прорваться в приграничные села в Курской области
17:15 06.08.2024 (обновлено: 17:37 06.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Около 300 боевиков и свыше 30 единиц техники во вторник утром атаковали российскую границу в Курской области, в ходе отражения агрессии уничтожены 16 единиц бронетехники врага. Бои на границе продолжаются. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня с 8:00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", – говорится в сообщении.
Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области, отметили в ведомстве.
По данным МО, оперативно-тактическая и штурмовая авиация Вооруженных сил РФ нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области.
По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.
"В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения", – уточнили в Минобороны.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник сообщил о попытках прорыва украинских боевиков на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.
Центр общественных связей ФСБ впоследствии сообщил
, что пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков.