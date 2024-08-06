https://crimea.ria.ru/20240806/vooruzhennaya-provokatsiya-vsu-otrazhena-na-granitse-v-kurskoy-oblasti--fsb-1139398607.html
Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
Пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков на границе Курской области, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:59
2024-08-06T13:59
2024-08-06T14:00
новости
курская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
граница
пограничная служба фсб
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков на границе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Пограничные наряды совместно с приданными подразделениями Вооруженных сил России приняли меры по отражению вооруженной агрессии, добавили в спецслужбе.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник сообщил о попытках прорыва украинских боевиков на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.Читайте также на РИА Новости Крым:Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – ПутинУкраинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе РоссииНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), граница, пограничная служба фсб, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
Российские пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе в Курской области
13:59 06.08.2024 (обновлено: 14:00 06.08.2024)