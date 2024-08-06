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Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
Пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков на границе Курской области, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:59
2024-08-06T14:00
новости
курская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
граница
пограничная служба фсб
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков на границе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Пограничные наряды совместно с приданными подразделениями Вооруженных сил России приняли меры по отражению вооруженной агрессии, добавили в спецслужбе.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник сообщил о попытках прорыва украинских боевиков на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.Читайте также на РИА Новости Крым:Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – ПутинУкраинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе РоссииНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), граница, пограничная служба фсб, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ

Российские пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе в Курской области

13:59 06.08.2024 (обновлено: 14:00 06.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков на границе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области", – говорится в сообщении.
Пограничные наряды совместно с приданными подразделениями Вооруженных сил России приняли меры по отражению вооруженной агрессии, добавили в спецслужбе.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник сообщил о попытках прорыва украинских боевиков на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.
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НовостиКурская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГраницаПограничная служба ФСБВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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