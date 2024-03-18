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Украинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе России

Украинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе России - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Украинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе России

Российские военнослужащие ударом FPV-дрона пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы вторгнуться на территорию Белгородской области,... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T18:14

2024-03-18T18:14

2024-03-18T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие ударом FPV-дрона пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы вторгнуться на территорию Белгородской области, противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, группировка прикрытия государственной границы в северной части населенного пункта Лукашовка выявила перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации.После удара российского беспилотника механик-водитель украинской БМП незамедлительно скрылся с точки погрузки личного состава, бросив раненых.Украинские диверсанты в последнее время практически ежедневно предпринимают попытки прорваться в Белгородскую область.17 марта ВС РФ пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожены до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire и орудие Д-20.16 марта российские военные отразили атаки и пресекли попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области.Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направленииВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы – ПутинВ Курской области отражают атаку вражеской ДРГ

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диверсанты, новости, министерство обороны рф, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), дрг, антитеррор