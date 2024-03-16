https://crimea.ria.ru/20240316/ukrainskie-drg-ne-smogli-proniknut-na-territoriyu-rf-1135735434.html

Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ

Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ

Российские войска за минувшие сутки отразили атаки и попытки проникновения на территорию Российской Федерации украинских ДРГ. Об этом сообщает Министерство... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T14:12

2024-03-16T14:12

2024-03-16T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки отразили атаки и попытки проникновения на территорию Российской Федерации украинских ДРГ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины."В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Vampire" чешского производства и боевая машина РСЗО "Град"", - уточняют в военном ведомстве.Утром, 16 марта, Минобороны сообщало, что ПВО сбила восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью. Кроме того, прошедшей ночью дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У" над территориями Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"ВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы - ПутинАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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