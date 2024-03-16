https://crimea.ria.ru/20240316/ukrainskie-drg-ne-smogli-proniknut-na-territoriyu-rf-1135735434.html
Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ
Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ
Российские войска за минувшие сутки отразили атаки и попытки проникновения на территорию Российской Федерации украинских ДРГ. Об этом сообщает Министерство... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T14:12
2024-03-16T14:12
2024-03-16T14:12
армия и флот
новости сво
министерство обороны рф
украина
атака украинской дрг на курскую область
атака украинской дрг на белгородскую область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки отразили атаки и попытки проникновения на территорию Российской Федерации украинских ДРГ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины."В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Vampire" чешского производства и боевая машина РСЗО "Град"", - уточняют в военном ведомстве.Утром, 16 марта, Минобороны сообщало, что ПВО сбила восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью. Кроме того, прошедшей ночью дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У" над территориями Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"ВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы - ПутинАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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армия и флот, новости сво, министерство обороны рф, украина, атака украинской дрг на курскую область, атака украинской дрг на белгородскую область
Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ
Пресечены попытки проникновения украинских ДРГ на территорию РФ – Минобороны РФ