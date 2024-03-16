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ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"
ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У" - РИА Новости Крым, 16.03.2024
ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T07:32
2024-03-16T07:32
2024-03-16T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У" над территориями Курской и Белгородской областей, сообщили в субботу в Минобороны России.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области.В регионе четырежды за пятницу звучала сирена ракетной опасности. Были сбиты 17 реактивных снарядов Vampire - семь утром и еще 10 днем. При ударах боевиков один человек погиб в Грайвороне, еще два жителя пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы РоссииРакетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день
https://crimea.ria.ru/20240315/v-ognevom-meshke-kak-likvidirovali-boevikov-vsu-pri-proryve-granitsy-rf-1135724193.html
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министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгород, курск, безопасность
ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"
Средства ПВО сбили за ночь 8 украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету "Точка-У"
07:32 16.03.2024 (обновлено: 07:34 16.03.2024)