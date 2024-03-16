https://crimea.ria.ru/20240316/vsu-udarili-raketami-po-kursku-i-belgorodu-sbity-8-dronov-i-tochka-u-1135725181.html

ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"

ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У" - РИА Новости Крым, 16.03.2024

ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"

Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T07:32

2024-03-16T07:32

2024-03-16T07:34

министерство обороны рф

пво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

белгород

курск

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131924242_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_aa28cbd3a3683f46156e4b1255c8107d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У" над территориями Курской и Белгородской областей, сообщили в субботу в Минобороны России.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области.В регионе четырежды за пятницу звучала сирена ракетной опасности. Были сбиты 17 реактивных снарядов Vampire - семь утром и еще 10 днем. При ударах боевиков один человек погиб в Грайвороне, еще два жителя пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы РоссииРакетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день

https://crimea.ria.ru/20240315/v-ognevom-meshke-kak-likvidirovali-boevikov-vsu-pri-proryve-granitsy-rf-1135724193.html

белгород

курск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгород, курск, безопасность