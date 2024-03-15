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ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.03.2024
ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилевка херсонской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в избиркоме региона. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T16:36
2024-03-15T16:46
херсонская область
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилевка херсонской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в избиркоме региона.Благодаря слаженным действиям сотрудников участковых избирательных комиссий избирателей эвакуировали из зданий, подчеркнули в избиркоме.Еще один инцидент произошел в Скадовске. В мусорную урну перед избирательным участком заложили самодельное взрывное устройство. Произошла детонация. Жертв и пострадавших нет, уточнили в избиркоме.Житель Кубани задержан по подозрению в подготовке теракта в Брянске в преддверии выборов. По информации следствия, подозреваемый готовил теракт по заданию запрещенного в России "Легиона "Свобода России"*. Заведены дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении взрывчатки.Также в пятницу стало известно, что уроженка Белгорода задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизменуПутал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизменуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости, выборы президента россии, новые регионы россии, избирком херсонской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области

ВСУ атаковали избирательные участки в Каховке и селе Брилевка Херсонской области

16:36 15.03.2024 (обновлено: 16:46 15.03.2024)
 
© Избирательная комиссия Херсонской областиВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
© Избирательная комиссия Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилевка херсонской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в избиркоме региона.

"ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района, в которых располагались участковые комиссии. В Каховке жертв удалось избежать. В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь", – сказано в сообщении.

Благодаря слаженным действиям сотрудников участковых избирательных комиссий избирателей эвакуировали из зданий, подчеркнули в избиркоме.
Еще один инцидент произошел в Скадовске. В мусорную урну перед избирательным участком заложили самодельное взрывное устройство. Произошла детонация. Жертв и пострадавших нет, уточнили в избиркоме.
Житель Кубани задержан по подозрению в подготовке теракта в Брянске в преддверии выборов. По информации следствия, подозреваемый готовил теракт по заданию запрещенного в России "Легиона "Свобода России"*. Заведены дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении взрывчатки.
Также в пятницу стало известно, что уроженка Белгорода задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб.
* Запрещенная в России террористическая организация
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