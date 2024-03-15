https://crimea.ria.ru/20240315/voeval-na-storone-vsu-krymchanina-prigovorili-k-18-godam-za-gosizmenu-1135698103.html

Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизмену

Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизмену

Верховный суд Республики Крым признал военнослужащего ВСУ виновным в государственной измене и приговорил его заочно к 18 годам лишения свободы, сообщает... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T13:39

2024-03-15T13:39

2024-03-15T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым признал военнослужащего ВСУ виновным в государственной измене и приговорил его заочно к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.Фигурант, являющийся гражданином России и имеющий регистрацию на территории Республики Крым, в 2015 году выехал на территорию Украины. Согласно материалам дела, осужденный был награжден президентом Украины государственной наградой – медалью "Защитнику Отчизны". Действия осужденного были квалифицированы судом по ст. 275 УК РФ "государственная измена, то есть, совершение гражданином Российской Федерации перехода на сторону противника." Признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 9 месяцев. Приговор вынесли заочно, так как подсудимый находится в федеральном и международном розыске. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Приговор не вступил в законную силу.

https://crimea.ria.ru/20240110/shpionil-i-prosilsya-v-vsu-rossiyanin-zaderzhan-za-gosizmenu-1134078953.html

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закон и право, верховный суд крыма, приговор, крым, украина, государственная измена, новости крыма, новости сво, всу (вооруженные силы украины)