https://crimea.ria.ru/20240315/voeval-na-storone-vsu-krymchanina-prigovorili-k-18-godam-za-gosizmenu-1135698103.html
Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизмену
Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизмену
Верховный суд Республики Крым признал военнослужащего ВСУ виновным в государственной измене и приговорил его заочно к 18 годам лишения свободы, сообщает... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T13:39
2024-03-15T13:39
2024-03-15T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым признал военнослужащего ВСУ виновным в государственной измене и приговорил его заочно к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.Фигурант, являющийся гражданином России и имеющий регистрацию на территории Республики Крым, в 2015 году выехал на территорию Украины. Согласно материалам дела, осужденный был награжден президентом Украины государственной наградой – медалью "Защитнику Отчизны". Действия осужденного были квалифицированы судом по ст. 275 УК РФ "государственная измена, то есть, совершение гражданином Российской Федерации перехода на сторону противника." Признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 9 месяцев. Приговор вынесли заочно, так как подсудимый находится в федеральном и международном розыске. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Приговор не вступил в законную силу.
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Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизмену
Крымчанина заочно приговорили к 18 годам колонии за переход на сторону ВСУ
13:39 15.03.2024 (обновлено: 13:42 15.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым признал военнослужащего ВСУ виновным в государственной измене и приговорил его заочно к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Фигурант, являющийся гражданином России и имеющий регистрацию на территории Республики Крым, в 2015 году выехал на территорию Украины.
"Находясь на момент начала спецоперации на территории Украины, он по собственной инициативе вступил в радиотехническую бригаду ПВО вооруженных сил Украины. В период с 24 февраля 2022 он принимал участие в боевых действиях, с применением вооружения и военной техники, против военнослужащих ВС РФ и правоохранительных органов Российской Федерации, задействованных на территории Украины в СВО", - говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, осужденный был награжден президентом Украины государственной наградой – медалью "Защитнику Отчизны".
Действия осужденного были квалифицированы судом по ст. 275 УК РФ "государственная измена, то есть, совершение гражданином Российской Федерации перехода на сторону противника."
Признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 9 месяцев. Приговор вынесли заочно, так как подсудимый находится в федеральном и международном розыске.
Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Приговор не вступил в законную силу.