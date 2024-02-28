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Признает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы

Признает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Признает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы

В МИД России видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T12:41

2024-02-28T12:41

2024-02-28T12:52

министерство иностранных дел рф (мид рф)

родион мирошник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В МИД России видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам Мирошника, российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей", подчеркнул посол.Кроме того, считает дипломат, необходимо привлекать к ответственности и страны, поставляющие Украине оружие."Они непосредственно снабжают (оружием), легализуя это в дипломатическом поле, финансируют проведение военных действий, поэтому их политическая ответственность абсолютно должна быть. На первом этапе для нас сейчас приоритет, чтобы эти государства под давлением уже международных структур, по крайней мере переоценили свое отношение к поставкам вооружения, потому что мы понимаем, что Украина, не получающая вооружение, финансирование, будет выглядеть совершенно по-другому", - пояснил Мирошник.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена.От взрыва пострадала автодорожная часть моста. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по транспортному переходу в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли ЧФ РФ, а также убийства ряда российских общественников и политиков несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.Читайте также на РИА Новости Крым:Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – СледкомАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУЗа жертв в Белгороде последует возмездие – Константинов

https://crimea.ria.ru/20240207/budanova-i-glavkoma-vmsu-vnesli-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-1134757635.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, украина, политика, терроризм, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины), главное управление разведки украины (гур), новости, россия