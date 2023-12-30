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Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов
Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов
Теракт в Белгороде, осуществленный преступной организацией "ВСУ", - это стиль Киева, в котором он действует уже 10 лет. Об этом заявил глава крымского... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T20:54
2023-12-30T20:54
владимир константинов
атака всу на белгород
крым
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
украина
политика
мнения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Теракт в Белгороде, осуществленный преступной организацией "ВСУ", - это стиль Киева, в котором он действует уже 10 лет. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, неизбирательная атака Киева на Белгород с целью убить как можно больше мирных граждан западным оружием – узнаваемый стиль исполнения теракта, в котором действует ВСУ уже десять лет, опробовав его в Донбассе."Отвратительная акция украинской военщины – предновогодний удар по центру Белгорода… Почти два года мы воюем с этими изуверами, почти десять лет видим, как они уничтожают Донбасс, но так и не привыкли, что ждать от них можно любой подлости", – написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, "в этом – вся Украина, и никакой другой Украины больше нет".Он также выразил соболезнования всем, кто потерял во время белгородского теракта родных и близких, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.Глава РК Сергей Аксенов ранее сообщил, что Крым готов оказать Белгороду всю необходимую помощь. ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали. В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям. В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Белгороду терактом, за которым стоят Британия и США. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.Все о произошедшем здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Феодосии и совет Аксенова "ждунам": топ новостей недели ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации Киеву пора готовиться к самым плохим новостям – Небензя
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РИА Новости Крым
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5
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владимир константинов, атака всу на белгород, крым, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, украина, политика, мнения, новости крыма
Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов

Константинов: понятие Украины стало токсичным - от него несет смертью

20:54 30.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Теракт в Белгороде, осуществленный преступной организацией "ВСУ", - это стиль Киева, в котором он действует уже 10 лет. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, неизбирательная атака Киева на Белгород с целью убить как можно больше мирных граждан западным оружием – узнаваемый стиль исполнения теракта, в котором действует ВСУ уже десять лет, опробовав его в Донбассе.
"Отвратительная акция украинской военщины – предновогодний удар по центру Белгорода… Почти два года мы воюем с этими изуверами, почти десять лет видим, как они уничтожают Донбасс, но так и не привыкли, что ждать от них можно любой подлости", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его мнению, "в этом – вся Украина, и никакой другой Украины больше нет".
"Само это понятие стало токсичным, от него несет смертью. Конечно, жертвы Белгорода требуют возмездия. За это преступление ответят как украинские террористы, так и спонсоры терроризма, снабжающие их смертоносными средствами", – заявил спикер крымского парламента.
Он также выразил соболезнования всем, кто потерял во время белгородского теракта родных и близких, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Глава РК Сергей Аксенов ранее сообщил, что Крым готов оказать Белгороду всю необходимую помощь.
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали.
В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.
Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям.
В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Белгороду терактом, за которым стоят Британия и США. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.
Все о произошедшем здесь >>
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Заголовок открываемого материала
20:54Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов
20:39Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
20:27Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
20:07Полиция Крыма изъяла из оборота более 140 кг наркотиков в 2023 году
20:01Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех
19:45В Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционного
19:27За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова
19:15"Шторм века", Крымский мост и новый митрополит: топ событий года в Крыму
19:01СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода
18:48Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
18:41Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева
18:25ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны
18:04Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей
17:26По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
17:12Очередь на Крымском мосту начала сокращаться
16:51Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу
16:31Удар по Феодосии и совет Аксенова "ждунам": топ новостей недели
16:04Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ
15:34ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации
15:14Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые
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