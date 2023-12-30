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Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов

Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов

Теракт в Белгороде, осуществленный преступной организацией "ВСУ", - это стиль Киева, в котором он действует уже 10 лет. Об этом заявил глава крымского... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T20:54

2023-12-30T20:54

2023-12-30T20:54

владимир константинов

атака всу на белгород

крым

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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мнения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Теракт в Белгороде, осуществленный преступной организацией "ВСУ", - это стиль Киева, в котором он действует уже 10 лет. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, неизбирательная атака Киева на Белгород с целью убить как можно больше мирных граждан западным оружием – узнаваемый стиль исполнения теракта, в котором действует ВСУ уже десять лет, опробовав его в Донбассе."Отвратительная акция украинской военщины – предновогодний удар по центру Белгорода… Почти два года мы воюем с этими изуверами, почти десять лет видим, как они уничтожают Донбасс, но так и не привыкли, что ждать от них можно любой подлости", – написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, "в этом – вся Украина, и никакой другой Украины больше нет".Он также выразил соболезнования всем, кто потерял во время белгородского теракта родных и близких, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.Глава РК Сергей Аксенов ранее сообщил, что Крым готов оказать Белгороду всю необходимую помощь. ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали. В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям. В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Белгороду терактом, за которым стоят Британия и США. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.Все о произошедшем здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Феодосии и совет Аксенова "ждунам": топ новостей недели ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации Киеву пора готовиться к самым плохим новостям – Небензя

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владимир константинов, атака всу на белгород, крым, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, украина, политика, мнения, новости крыма