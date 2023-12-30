https://crimea.ria.ru/20231230/kievu-pora-gotovitsya-k-samym-plokhim-novostyam---nebenzya-1133917648.html
Киеву пора готовиться к самым плохим новостям - Небензя
Киеву пора готовиться к самым плохим новостям - Небензя - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Киеву пора готовиться к самым плохим новостям - Небензя
Киевский режим и его западных кураторов в ближайшее время ждут "самые плохие новости", у ВСУ нет никаких шансов, чтобы добиться перелома в конфликте. Об этом на РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T12:14
2023-12-30T12:14
2023-12-30T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим и его западных кураторов в ближайшее время ждут "самые плохие новости", у ВСУ нет никаких шансов, чтобы добиться перелома в конфликте. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.По словам Небензи, "военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско", и теперь у Киева нет и уже не будет шансов удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, тем более добиться перелома в конфликте в свою пользу.Постпред РФ при ООН отметил, что ставка на решение украинского кризиса на поле боя была изначально провальной, так как военная победа над Россией – абсолютно недостижимая цель.Все угрозы для Российской Федерации, исходящие с Украины и создаваемые странами НАТО "безусловно, будут устранены", добавил Небензя. По его словам, сделано это будет в рамках СВО либо с использованием политико-дипломатических инструментов.Ранее Небензя заявил, что попытки Киева привлечь к своей "формуле мира" нейтральные страны провалились. Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз Российские военные отодвинули противника на Купянском направлении Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках
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василий небензя, политика, украина, нато, оон, совет безопасности оон, россия, новости сво
Киеву пора готовиться к самым плохим новостям - Небензя
Небензя: Украине и Западу нужно ждать самых плохих новостей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим и его западных кураторов в ближайшее время ждут "самые плохие новости", у ВСУ нет никаких шансов, чтобы добиться перелома в конфликте. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.
По словам Небензи, "военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско", и теперь у Киева нет и уже не будет шансов удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, тем более добиться перелома в конфликте в свою пользу.
"… поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей. Причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее", – заявил Небензя.
Постпред РФ при ООН отметил, что ставка на решение украинского кризиса на поле боя была изначально провальной, так как военная победа над Россией – абсолютно недостижимая цель.
Все угрозы для Российской Федерации, исходящие с Украины и создаваемые странами НАТО "безусловно, будут устранены", добавил Небензя. По его словам, сделано это будет в рамках СВО либо с использованием политико-дипломатических инструментов.
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