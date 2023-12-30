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Киеву пора готовиться к самым плохим новостям - Небензя

Киеву пора готовиться к самым плохим новостям - Небензя - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Киеву пора готовиться к самым плохим новостям - Небензя

Киевский режим и его западных кураторов в ближайшее время ждут "самые плохие новости", у ВСУ нет никаких шансов, чтобы добиться перелома в конфликте. Об этом на РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T12:14

2023-12-30T12:14

2023-12-30T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим и его западных кураторов в ближайшее время ждут "самые плохие новости", у ВСУ нет никаких шансов, чтобы добиться перелома в конфликте. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.По словам Небензи, "военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско", и теперь у Киева нет и уже не будет шансов удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, тем более добиться перелома в конфликте в свою пользу.Постпред РФ при ООН отметил, что ставка на решение украинского кризиса на поле боя была изначально провальной, так как военная победа над Россией – абсолютно недостижимая цель.Все угрозы для Российской Федерации, исходящие с Украины и создаваемые странами НАТО "безусловно, будут устранены", добавил Небензя. По его словам, сделано это будет в рамках СВО либо с использованием политико-дипломатических инструментов.Ранее Небензя заявил, что попытки Киева привлечь к своей "формуле мира" нейтральные страны провалились. Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз Российские военные отодвинули противника на Купянском направлении Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках

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