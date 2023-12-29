https://crimea.ria.ru/20231229/nedelnye-poteri-vsu-tysyachi-boevikov-unichtozheny-v-provalnykh-atakakh-1133898601.html

Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках

Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках

Российские военные за неделю отбили 52 вражеские атаки на пяти направлениях фронта, уничтожив 4420 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения,... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T14:52

2023-12-29T14:52

2023-12-29T14:52

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

харьковская область

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю отбили 52 вражеские атаки на пяти направлениях фронта, уничтожив 4420 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе иностранного производства, сообщили в пятницу в Минобороны России.На Краснолиманском направлении отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили до 1205-ти военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.На Донецком направлении освобожден населенный пункт Марьинка, отражены 34 вражеские атаки. Общие потери врага составили более 1675-ти военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, чешская боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, 49 орудий полевой артиллерии.На Южно-Донецком направлении отражены три атаки противника. Потери ВСУ составили свыше 675-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.Еще две атаки ВСУ отбиты на Запорожской линии. Враг потерял до 475-ти военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.На Херсонском фронте сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии.Российские военные отразили 27 атак украинских боевиков и улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне спецоперации. Как сообщалось ранее, за неделю потери ВСУ на данном участке превысили 265 боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУРоссийские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделюДевять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки

харьковская область

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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