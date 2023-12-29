https://crimea.ria.ru/20231229/rossiyskie-voennye-sbili-10-samoletov-i-2-vertoleta-vsu-za-nedelyu-1133897901.html

Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю

Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю

Авиация и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета противника, а также перехватили 251 беспилотник. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T14:12

2023-12-29T14:12

2023-12-29T14:12

новости сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Авиация и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета противника, а также перехватили 251 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, средства ПВО перехватили 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиационную бомбу JDAM, противокорабельную ракету "Нептун" и 251 беспилотник.Также российская авиация и ракетные войска за прошедшую неделю уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS (Норвегия), IRIS-T (Германия) и Crotale-NG (Франция). Кроме того, уничтожены радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10 206 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 383 танка и других боевых бронированных машин, 1190 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 833 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за суткиТри вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни суткиНад Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, пво