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Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю
Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю
Авиация и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета противника, а также перехватили 251 беспилотник. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T14:12
2023-12-29T14:12
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
авиация
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Авиация и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета противника, а также перехватили 251 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, средства ПВО перехватили 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиационную бомбу JDAM, противокорабельную ракету "Нептун" и 251 беспилотник.Также российская авиация и ракетные войска за прошедшую неделю уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS (Норвегия), IRIS-T (Германия) и Crotale-NG (Франция). Кроме того, уничтожены радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10 206 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 383 танка и других боевых бронированных машин, 1190 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 833 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за суткиТри вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни суткиНад Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, пво
Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю

Российские военные сбили 10 самолетов и два вертолета ВСУ за неделю – Минобороны

14:12 29.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Авиация и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета противника, а также перехватили 251 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 10 самолетов и два вертолета противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства ПВО перехватили 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиационную бомбу JDAM, противокорабельную ракету "Нептун" и 251 беспилотник.
Также российская авиация и ракетные войска за прошедшую неделю уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS (Норвегия), IRIS-T (Германия) и Crotale-NG (Франция). Кроме того, уничтожены радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10 206 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 383 танка и других боевых бронированных машин, 1190 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 833 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАвиацияПВО
 
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