https://crimea.ria.ru/20231227/nad-donbassom-sbit-ukrainskiy-mi-8-i-sem-snaryadov-himars-1133840932.html

Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS

Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS

Над Донбассом сбит украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО уничтожили западные ракеты и авиационные бомбы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T14:52

2023-12-27T14:52

2023-12-27T14:53

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

запорожская область

херсонская область

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128332104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b22e78249d2046c2ddb396f6494e7d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Над Донбассом сбит украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО уничтожили западные ракеты и авиационные бомбы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, системой противовоздушной обороны перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM.В Минобороны также сообщали, что за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией были поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах.Накануне российские средства ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВОПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231227/unichtozheny-sklad-topliva-i-komandnyy-punkt-natsgvardii-ukrainy-1133840612.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, запорожская область, херсонская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)