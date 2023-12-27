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Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS
Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS
Над Донбассом сбит украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО уничтожили западные ракеты и авиационные бомбы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T14:52
2023-12-27T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Над Донбассом сбит украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО уничтожили западные ракеты и авиационные бомбы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, системой противовоздушной обороны перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM.В Минобороны также сообщали, что за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией были поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах.Накануне российские средства ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВОПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, запорожская область, херсонская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS

ПВО сбили вертолет Ми-8 и уничтожили противолокационную ракету HARM и авиабомбу JDAM

14:52 27.12.2023 (обновлено: 14:53 27.12.2023)
 
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Над Донбассом сбит украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО уничтожили западные ракеты и авиационные бомбы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке.
Кроме того, системой противовоздушной обороны перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM.
"Также уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Раденск, Песчановка Херсонской области и Балочки Запорожской области", - добавили в оборонном ведомстве.
В Минобороны также сообщали, что за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией были поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах.
Накануне российские средства ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника.
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