Рейтинг@Mail.ru
Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231224/chetyre-ukrainskikh-samoleta-sbili-rossiyskie-voennye-v-zone-svo--1133766295.html
Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
Самолеты ВСУ сбиты российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T13:46
2023-12-24T13:46
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
пво
himars
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/89/1115388978_0:187:2650:1678_1920x0_80_0_0_a2d08947f5da07aa6f4436f4614bf9b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Самолеты ВСУ сбиты российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".49 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено в Старомихайловке в ДНР, Золотаревке в ЛНР, Васильевке, Голой Пристани в Херсонской области, Бердянске, Новогоровке и Мирном в Запорожской области.22 декабря Минобороны сообщало о сбитых средствами противовоздушной обороны четырех украинских самолетах и трех вертолетах за неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой областиВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боевВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/89/1115388978_83:0:2568:1864_1920x0_80_0_0_948bf1823b19e3a78a259878dcdfd24e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, himars, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО

Четыре украинских самолета сбиты российскими ПВО в Запорожье и в Днепропетровской области

13:46 24.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкСамолеты ВСУ
Самолеты ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Самолеты ВСУ сбиты российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".
49 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено в Старомихайловке в ДНР, Золотаревке в ЛНР, Васильевке, Голой Пристани в Херсонской области, Бердянске, Новогоровке и Мирном в Запорожской области.
22 декабря Минобороны сообщало о сбитых средствами противовоздушной обороны четырех украинских самолетах и трех вертолетах за неделю.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев
ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо
 
Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПВОHIMARSНовостиАрмия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:08В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов
14:21ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
13:46Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
13:14ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
12:35ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина
12:03Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
11:55Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура
11:09Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи
10:34Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе
10:34Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму
10:09Люди под обломками: 15 лет трагедии в Евпатории
09:44Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство - Володин
09:34Снегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорог
09:13Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
08:51Комфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца года
08:04Какие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму
07:42Как в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективы
07:01В Севастополе перекрыт рейд
00:01Снегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 декабря
Лента новостейМолния