https://crimea.ria.ru/20231224/chetyre-ukrainskikh-samoleta-sbili-rossiyskie-voennye-v-zone-svo--1133766295.html

Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО

Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО

Самолеты ВСУ сбиты российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T13:46

2023-12-24T13:46

2023-12-24T13:46

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Самолеты ВСУ сбиты российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".49 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено в Старомихайловке в ДНР, Золотаревке в ЛНР, Васильевке, Голой Пристани в Херсонской области, Бердянске, Новогоровке и Мирном в Запорожской области.22 декабря Минобороны сообщало о сбитых средствами противовоздушной обороны четырех украинских самолетах и трех вертолетах за неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой областиВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боевВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, himars, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф