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Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
Самолеты ВСУ сбиты российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T13:46
2023-12-24T13:46
2023-12-24T13:46
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Самолеты ВСУ сбиты российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".49 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено в Старомихайловке в ДНР, Золотаревке в ЛНР, Васильевке, Голой Пристани в Херсонской области, Бердянске, Новогоровке и Мирном в Запорожской области.22 декабря Минобороны сообщало о сбитых средствами противовоздушной обороны четырех украинских самолетах и трех вертолетах за неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой областиВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боевВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, himars, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
Четыре украинских самолета сбиты российскими ПВО в Запорожье и в Днепропетровской области