https://crimea.ria.ru/20231222/sredstva-pvo-sbili-7-ukrainskikh-samoletov-i-vertoletov-za-nedelyu-1133740620.html

Средства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов за неделю

Средства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов за неделю - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Средства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов за неделю

Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре украинских самолета и три вертолета в зоне специальной военной операции, а также почти 260... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T15:34

2023-12-22T15:34

2023-12-22T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре украинских самолета и три вертолета в зоне специальной военной операции, а также почти 260 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9955 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 251 танк и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS – СальдоВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР

https://crimea.ria.ru/20231221/vrag-gorit-na-vsekh-frontakh-vsu-poteryali-za-sutki-esche-665-boevikov-1133711952.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво