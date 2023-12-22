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Средства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов за неделю
Средства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов за неделю - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Средства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов за неделю
Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре украинских самолета и три вертолета в зоне специальной военной операции, а также почти 260... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T15:34
2023-12-22T15:34
2023-12-22T15:35
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вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре украинских самолета и три вертолета в зоне специальной военной операции, а также почти 260 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9955 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 251 танк и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS – СальдоВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво
Средства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов за неделю
Российские силы ПВО сбили 4 украинских самолета и 3 вертолета за неделю в зоне СВО
15:34 22.12.2023 (обновлено: 15:35 22.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре украинских самолета и три вертолета в зоне специальной военной операции, а также почти 260 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25, а также три вертолета: два Ми-24 и один Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, перехвачены оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9955 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 251 танк и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы специальной военной автомобильной техники.
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