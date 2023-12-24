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ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области - РИА Новости Крым, 24.12.2023
ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T13:14
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтоженыБоевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пво, новости сво, новости
ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области

ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на аэродроме в Хмельницкой области

13:14 24.12.2023 (обновлено: 13:29 24.12.2023)
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.
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