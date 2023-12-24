https://crimea.ria.ru/20231224/vs-rossii-porazili-zrk-iz-norvegii-i-frantsii-v-khmelnitskoy-oblasti-1133765783.html

ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области

ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области - РИА Новости Крым, 24.12.2023

ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области

Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T13:14

2023-12-24T13:14

2023-12-24T13:29

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтоженыБоевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пво, новости сво, новости