https://crimea.ria.ru/20231224/vs-rossii-porazili-zrk-iz-norvegii-i-frantsii-v-khmelnitskoy-oblasti-1133765783.html
ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области - РИА Новости Крым, 24.12.2023
ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T13:14
2023-12-24T13:14
2023-12-24T13:29
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтоженыБоевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пво, новости сво, новости
ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на аэродроме в Хмельницкой области
13:14 24.12.2023 (обновлено: 13:29 24.12.2023)