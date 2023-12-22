https://crimea.ria.ru/20231222/pochti-40-gruppovykh-udarov-po-protivniku-kakie-obekty-vsu-unichtozheny-1133741054.html

Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтожены

Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтожены

Вооруженные силы России за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам ВСУ, складам с вооружением и техникой. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T15:41

2023-12-22T15:41

2023-12-22T15:41

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам ВСУ, складам с вооружением и техникой. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований. Все назначенные объекты поражены.Неделей ранее ВС РФ нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотникВ Одессе разрушена припортовая инфраструктураВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)