Рейтинг@Mail.ru
Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231222/pochti-40-gruppovykh-udarov-po-protivniku-kakie-obekty-vsu-unichtozheny-1133741054.html
Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтожены
Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтожены
Вооруженные силы России за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам ВСУ, складам с вооружением и техникой. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T15:41
2023-12-22T15:41
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_ec721144a03de58914754e0fe000f391.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам ВСУ, складам с вооружением и техникой. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований. Все назначенные объекты поражены.Неделей ранее ВС РФ нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотникВ Одессе разрушена припортовая инфраструктураВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_efbedb20b05510bea5c9ec0bffd28d45.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтожены

Войска России нанесли 39 групповых ударов по военным аэродромам и складам боеприпасов ВСУ

15:41 22.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам ВСУ, складам с вооружением и техникой. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В период с 16 по 22 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований. Все назначенные объекты поражены.
Неделей ранее ВС РФ нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотник
В Одессе разрушена припортовая инфраструктура
ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23В Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента
15:58Счет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю
15:41Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтожены
15:34Средства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов за неделю
15:25Российские военные пресекли атаку на Москву
15:11"Горбатый" мост в Симферополе перестроят – как и когда
14:48Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон
14:34К попытке отравить военных летчиков на Кубани причастны госорганы Украины
14:14Сутки в лесу: женщина ушла за грибами и заблудилась
13:57Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшими
13:38Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"
13:12В поисках амурского тигра: где в Крыму "наследил" хищник
13:03Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки
12:43Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор
12:37Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма
12:26Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма
12:07Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью
11:53Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
11:41Прямой ущерб от водной блокады крымскому бизнесу превысил 2,5 трлн рублей
11:26Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
Лента новостейМолния