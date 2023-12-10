https://crimea.ria.ru/20231210/razgromleno-mesto-sbora-komsostava-spetsgrupp-vsu-katran-i-omakha-1133437284.html

ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"

ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха" - РИА Новости Крым, 10.12.2023

ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"

Место сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ были поражены российской авиацией. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T15:01

2023-12-10T15:01

2023-12-10T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Место сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ были поражены российской авиацией. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также авиаудары были нанесены по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128-ми районах.Кроме того, российской системой противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбиты 20 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Херсонской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства снарядов для вооруженных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиковУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУЗахарова назвала условия мира между Россией и Украиной

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

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новости сво, министерство обороны рф, авиация, воздушно-космический силы (вкс), новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, потери всу