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ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха" - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха" - РИА Новости Крым, 10.12.2023
ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
Место сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ были поражены российской авиацией. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T15:01
2023-12-10T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Место сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ были поражены российской авиацией. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также авиаудары были нанесены по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128-ми районах.Кроме того, российской системой противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбиты 20 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Херсонской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства снарядов для вооруженных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиковУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУЗахарова назвала условия мира между Россией и Украиной
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, авиация, воздушно-космический силы (вкс), новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, потери всу
ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"

Российская армия нанесла удар по месту сбора комсостава групп "Катран" и "Омаха" ВСУ

15:01 10.12.2023 (обновлено: 15:04 10.12.2023)
 
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Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Место сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ были поражены российской авиацией. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Также авиаудары были нанесены по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128-ми районах.
Кроме того, российской системой противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбиты 20 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Херсонской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.
Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства снарядов для вооруженных сил Украины.
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Новости СВОМинистерство обороны РФАвиацияВоздушно-космический силы (ВКС)Новые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьПотери ВСУ
 
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