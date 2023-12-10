https://crimea.ria.ru/20231210/razgromleno-mesto-sbora-komsostava-spetsgrupp-vsu-katran-i-omakha-1133437284.html
ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха" - РИА Новости Крым, 10.12.2023
ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
Место сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ были поражены российской авиацией. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T15:01
2023-12-10T15:01
2023-12-10T15:04
новости сво
министерство обороны рф
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123927280_0:33:3195:1830_1920x0_80_0_0_738baa34af4d29a06be277a2ae4d09a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Место сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ были поражены российской авиацией. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также авиаудары были нанесены по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128-ми районах.Кроме того, российской системой противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбиты 20 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Херсонской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства снарядов для вооруженных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиковУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУЗахарова назвала условия мира между Россией и Украиной
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123927280_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_2991ad385db7e891a76ccca6bdfd3d5d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, авиация, воздушно-космический силы (вкс), новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, потери всу
ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
Российская армия нанесла удар по месту сбора комсостава групп "Катран" и "Омаха" ВСУ
15:01 10.12.2023 (обновлено: 15:04 10.12.2023)