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Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной

Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной

Россия никогда не отвергала политические методы решения любых конфликтов, и украинский не исключение, но такой путь возможен в случае, если будут устранены его... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T19:39

2023-12-09T19:39

2023-12-09T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Россия никогда не отвергала политические методы решения любых конфликтов, и украинский не исключение, но такой путь возможен в случае, если будут устранены его первопричины. Об этом в интервью французскому агентству AFP заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Россия как и прежде открыта для переговоров. Но от них самоустранилась Украина – Киев продолжает мыслить категориями войны, а Запад ее на данном этапе поддерживает, накачивая вооружениями и навязывая свои цели. При этом основная задача Киева в этом конфликте – убить как можно больше русских. И этой ненависти украинцев учат уже с детства, подчеркнула представитель МИД РФ."Только на Украине сегодня дети идут в школу в первый класс под песни, в которых призывают убивать русских, проводят на улицах факельные шествия, как это делали в Третьем Рейхе", – сказала Захарова.Все это происходит на фоне принятия расистских законов о запрете всего русского в сферах образования, СМИ и культуры, уничтожения книг и сноса исторических памятников, запрета Украинской православной церкви не только вопреки Уставу ООН, но даже собственной, украинской конституции, отметила она.Разумеется, Россия не будет мириться с тем, что у ее границ существует такое агрессивное нацистское государство, с территории которого исходит опасность и для нее, и для соседних стран. А значит, задачи демилитаризации и денацификации Украины, поставленные в рамках СВО, сохраняют свою актуальность, подчеркнула Захарова.Из этого следует, что "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование конфликта вокруг Украины в значительной мере зависит от устранения его первопричин", добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго США будут помогать УкраинеГермания не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГУкраина в смертельной опасности: жена Зеленского назвала виновных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, россия, нато, сша, новости сво, безопасность, мнения