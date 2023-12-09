https://crimea.ria.ru/20231209/zakharova-nazvala-usloviya-mira-mezhdu-rossiey-s-ukrainoy-1133423917.html
Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной
Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной
Россия никогда не отвергала политические методы решения любых конфликтов, и украинский не исключение, но такой путь возможен в случае, если будут устранены его... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T19:39
2023-12-09T19:39
2023-12-09T20:04
эксклюзивы риа новости крым
крым
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
россия
нато
сша
новости сво
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128627551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb6c45472e52242341cb77620900f77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Россия никогда не отвергала политические методы решения любых конфликтов, и украинский не исключение, но такой путь возможен в случае, если будут устранены его первопричины. Об этом в интервью французскому агентству AFP заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Россия как и прежде открыта для переговоров. Но от них самоустранилась Украина – Киев продолжает мыслить категориями войны, а Запад ее на данном этапе поддерживает, накачивая вооружениями и навязывая свои цели. При этом основная задача Киева в этом конфликте – убить как можно больше русских. И этой ненависти украинцев учат уже с детства, подчеркнула представитель МИД РФ."Только на Украине сегодня дети идут в школу в первый класс под песни, в которых призывают убивать русских, проводят на улицах факельные шествия, как это делали в Третьем Рейхе", – сказала Захарова.Все это происходит на фоне принятия расистских законов о запрете всего русского в сферах образования, СМИ и культуры, уничтожения книг и сноса исторических памятников, запрета Украинской православной церкви не только вопреки Уставу ООН, но даже собственной, украинской конституции, отметила она.Разумеется, Россия не будет мириться с тем, что у ее границ существует такое агрессивное нацистское государство, с территории которого исходит опасность и для нее, и для соседних стран. А значит, задачи демилитаризации и денацификации Украины, поставленные в рамках СВО, сохраняют свою актуальность, подчеркнула Захарова.Из этого следует, что "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование конфликта вокруг Украины в значительной мере зависит от устранения его первопричин", добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго США будут помогать УкраинеГермания не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГУкраина в смертельной опасности: жена Зеленского назвала виновных
крым
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128627551_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_f820eccf2321049ecd874b8ac57f7cdc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, россия, нато, сша, новости сво, безопасность, мнения
Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной
Захарова перечислила условия мира между Россией и Украиной по итогам СВО
19:39 09.12.2023 (обновлено: 20:04 09.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Россия никогда не отвергала политические методы решения любых конфликтов, и украинский не исключение, но такой путь возможен в случае, если будут устранены его первопричины. Об этом в интервью французскому агентству AFP заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Россия как и прежде открыта для переговоров. Но от них самоустранилась Украина – Киев продолжает мыслить категориями войны, а Запад ее на данном этапе поддерживает
, накачивая вооружениями и навязывая свои цели.
"В Киеве не хотят учитывать современные реалии и преследуют совершенно иную цель – добиться при помощи Запада капитуляции нашей страны: вывода российских войск из Донбасса, Приазовья и Крыма, выплаты репараций, явки с повинной в международные трибуналы. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем из украинского руководства разговаривать не станем", – заявила Захарова.
При этом основная задача Киева в этом конфликте – убить как можно больше русских. И этой ненависти украинцев учат уже с детства, подчеркнула представитель МИД РФ.
"Только на Украине сегодня дети идут в школу в первый класс под песни, в которых призывают убивать русских, проводят на улицах факельные шествия, как это делали в Третьем Рейхе", – сказала Захарова.
Все это происходит на фоне принятия расистских законов о запрете всего русского в сферах образования, СМИ и культуры, уничтожения книг и сноса исторических памятников, запрета Украинской православной церкви не только вопреки Уставу ООН, но даже собственной, украинской конституции, отметила она.
Разумеется, Россия не будет мириться с тем, что у ее границ существует такое агрессивное нацистское государство, с территории которого исходит опасность и для нее, и для соседних стран. А значит, задачи демилитаризации и денацификации Украины, поставленные в рамках СВО, сохраняют свою актуальность, подчеркнула Захарова.
Из этого следует, что "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование конфликта вокруг Украины в значительной мере зависит от устранения его первопричин", добавила она.
"Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории. Необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств", - заключила она.
Читайте также на РИА Новости Крым: