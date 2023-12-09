https://crimea.ria.ru/20231209/v-semi-samoubiystvennykh-atakakh-vsu-lishilis-esche-bolee-625-boevikov-1133421179.html

В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков

В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков - РИА Новости Крым, 09.12.2023

В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив более 625 боевиков и отразив семь атак врага на трех направлениях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T15:42

2023-12-09T15:42

2023-12-09T15:42

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

харьковская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/09/1133416116_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_50aa00639325011011d71b0fe6a99d88.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив более 625 боевиков и отразив семь атак врага на трех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять попыток боевиков прорвать российскую оборону ВС РФ успешно отразили на Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы. А также поразили живую силу 22-й, 93-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР. Только на этом направлении враг за сутки потерял около 200 военнослужащих. Также по одной безуспешной атаке ВСУ предприняли на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, где в целом потеряли более 235 человек.Кроме того, российские силы ударили по живой силе и технике 43-й механизированной бригады и 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Курилловки и Петропавловки в Харьковской области, сократив ряды украинских войск еще на 105 боевиков.Порядка 85 украинских военнослужащих ликвидировано на Запорожском и Херсонском направлениях. В частности, российские подразделения успешно поразили 33-ю, 117-ю и 118-ю механизированные и 128-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ в районе Степногорска и Пятихаткок, а также Вербового и Работино.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за минувшую неделю на всех направлениях составили почти 5 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на УкраинеВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром""Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, херсонская область, запорожская область