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В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков
В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков - РИА Новости Крым, 09.12.2023
В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков
Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив более 625 боевиков и отразив семь атак врага на трех направлениях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T15:42
2023-12-09T15:42
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив более 625 боевиков и отразив семь атак врага на трех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять попыток боевиков прорвать российскую оборону ВС РФ успешно отразили на Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы. А также поразили живую силу 22-й, 93-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР. Только на этом направлении враг за сутки потерял около 200 военнослужащих. Также по одной безуспешной атаке ВСУ предприняли на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, где в целом потеряли более 235 человек.Кроме того, российские силы ударили по живой силе и технике 43-й механизированной бригады и 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Курилловки и Петропавловки в Харьковской области, сократив ряды украинских войск еще на 105 боевиков.Порядка 85 украинских военнослужащих ликвидировано на Запорожском и Херсонском направлениях. В частности, российские подразделения успешно поразили 33-ю, 117-ю и 118-ю механизированные и 128-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ в районе Степногорска и Пятихаткок, а также Вербового и Работино.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за минувшую неделю на всех направлениях составили почти 5 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на УкраинеВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром""Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, херсонская область, запорожская область
В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков

ВСУ за сутки предприняли еще семь атак и потеряли более 625 военнослужащих – Минобороны

15:42 09.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ в зоне спецоперации
Боевики ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив более 625 боевиков и отразив семь атак врага на трех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пять попыток боевиков прорвать российскую оборону ВС РФ успешно отразили на Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы. А также поразили живую силу 22-й, 93-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР. Только на этом направлении враг за сутки потерял около 200 военнослужащих.
Также по одной безуспешной атаке ВСУ предприняли на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, где в целом потеряли более 235 человек.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое… На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Григоровка", – уточнили в Минобороны.
Кроме того, российские силы ударили по живой силе и технике 43-й механизированной бригады и 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Курилловки и Петропавловки в Харьковской области, сократив ряды украинских войск еще на 105 боевиков.
Порядка 85 украинских военнослужащих ликвидировано на Запорожском и Херсонском направлениях. В частности, российские подразделения успешно поразили 33-ю, 117-ю и 118-ю механизированные и 128-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ в районе Степногорска и Пятихаткок, а также Вербового и Работино.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за минувшую неделю на всех направлениях составили почти 5 тысяч человек.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеХарьковская областьХерсонская областьЗапорожская область
 
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