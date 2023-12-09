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"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении
"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 09.12.2023
"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении
Экипажи российских танков Т-80БВМ уничтожили скопление техники ВСУ, а Ка-52 разбили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении в зоне ведения... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T09:47
2023-12-09T09:47
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Экипажи российских танков Т-80БВМ уничтожили скопление техники ВСУ, а Ка-52 разбили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении в зоне ведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Экипажи танков Т-80БВМ Западной группировки войск уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении", – говорится в сообщении.Уточняется, что огонь по противнику корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате российские танкисты ликвидировали три бронеавтомобиля и два бронетранспортера украинских вооруженных сил."Ежедневно экипажи боевых машин ровняют с землей опорники, уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", – рассказал "Сокол".За день танковые подразделения совершают на этом направлении несколько выездов, отмечают в Минобороны.Также, по информации военного ведомства России, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западной группировки войск уничтожили здесь замаскированные позиции ВСУ.Танк Т-80БВМ – современная модификация советского и российского танка Т-80. За его умение этой бронемашины совершать молниеносные броски и прыжки с трамплина его прозвали "летающим танком".Читайте также на РИА Новости Крым:30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боевСчет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю сражений
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, харьковская область, луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф
"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении

Российские танки Т-80БВМ уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении

09:47 09.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Экипажи российских танков Т-80БВМ уничтожили скопление техники ВСУ, а Ка-52 разбили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении в зоне ведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-80БВМ Западной группировки войск уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении", – говорится в сообщении.
Уточняется, что огонь по противнику корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате российские танкисты ликвидировали три бронеавтомобиля и два бронетранспортера украинских вооруженных сил.
Как рассказал командир танковой роты с позывным "Сокол", на передовой экипажи танков могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, за рельефом местности или в укрытиях, успешно поражая цели, расположенные вне прямой видимости на значительном удалении. Также они эффективно поражают врага, обеспечивая огневую поддержку в бою мотострелковым подразделениям .
"Ежедневно экипажи боевых машин ровняют с землей опорники, уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", – рассказал "Сокол".
За день танковые подразделения совершают на этом направлении несколько выездов, отмечают в Минобороны.
Также, по информации военного ведомства России, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западной группировки войск уничтожили здесь замаскированные позиции ВСУ.
"Уничтожение объектов ВСУ производилось с кабрирования на расстоянии до шести километров с помощью 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8. За время боевого вылета экипажи выполнили задачу успешно", – уточнили в МО.
Танк Т-80БВМ – современная модификация советского и российского танка Т-80. За его умение этой бронемашины совершать молниеносные броски и прыжки с трамплина его прозвали "летающим танком".
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Вооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОХарьковская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Министерство обороны РФ
 
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