https://crimea.ria.ru/20231209/letayuschie-tanki-rossii-razgromili-tekhniku-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1133411848.html

"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении

"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 09.12.2023

"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении

Экипажи российских танков Т-80БВМ уничтожили скопление техники ВСУ, а Ка-52 разбили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении в зоне ведения... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T09:47

2023-12-09T09:47

2023-12-09T09:47

вооруженные силы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Экипажи российских танков Т-80БВМ уничтожили скопление техники ВСУ, а Ка-52 разбили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении в зоне ведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Экипажи танков Т-80БВМ Западной группировки войск уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении", – говорится в сообщении.Уточняется, что огонь по противнику корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате российские танкисты ликвидировали три бронеавтомобиля и два бронетранспортера украинских вооруженных сил."Ежедневно экипажи боевых машин ровняют с землей опорники, уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", – рассказал "Сокол".За день танковые подразделения совершают на этом направлении несколько выездов, отмечают в Минобороны.Также, по информации военного ведомства России, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западной группировки войск уничтожили здесь замаскированные позиции ВСУ.Танк Т-80БВМ – современная модификация советского и российского танка Т-80. За его умение этой бронемашины совершать молниеносные броски и прыжки с трамплина его прозвали "летающим танком".Читайте также на РИА Новости Крым:30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боевСчет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю сражений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, харьковская область, луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф