https://crimea.ria.ru/20231208/30-gruppovykh-udarov-za-nedelyu--kakie-obekty-vsu-unichtozheny-1133399744.html
30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены
30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 08.12.2023
30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены
Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ за неделю... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T16:29
2023-12-08T16:29
2023-12-08T16:36
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_77f568a342c605936f30118796bd6d68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.Министр обороны Сергей Шойгу в конце ноября сообщал, что Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУВзрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтоженоЦентр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_19fc07fb65dc46fbf218f98691f19f7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены
Армия России нанесла 30 высокоточных групповых ударов по арсеналам ВСУ за неделю
16:29 08.12.2023 (обновлено: 16:36 08.12.2023)