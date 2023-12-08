https://crimea.ria.ru/20231208/30-gruppovykh-udarov-za-nedelyu--kakie-obekty-vsu-unichtozheny-1133399744.html

30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены

30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 08.12.2023

30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены

Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ за неделю... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T16:29

2023-12-08T16:29

2023-12-08T16:36

министерство обороны рф

новости сво

армия и флот

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.Министр обороны Сергей Шойгу в конце ноября сообщал, что Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУВзрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтоженоЦентр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу