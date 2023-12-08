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30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены
30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 08.12.2023
30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены
Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ за неделю... РИА Новости Крым, 08.12.2023
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министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.Министр обороны Сергей Шойгу в конце ноября сообщал, что Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУВзрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтоженоЦентр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены

Армия России нанесла 30 высокоточных групповых ударов по арсеналам ВСУ за неделю

16:29 08.12.2023 (обновлено: 16:36 08.12.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"С 3 по 8 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего", – говорится в сообщении.

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.
Министр обороны Сергей Шойгу в конце ноября сообщал, что Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов.
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