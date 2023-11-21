https://crimea.ria.ru/20231121/kak-rossiyskie-rakety-priblizhayut-porazhenie-vsu-1132940749.html

Как российские ракеты приближают поражение ВСУ

Как российские ракеты приближают поражение ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Как российские ракеты приближают поражение ВСУ

Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T14:47

2023-11-21T14:47

2023-11-21T14:47

сергей шойгу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

военно-промышленный комплекс (впк)

армия и флот

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127126593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd0d09dfd609042ce7d955eaf484e312.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, в текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза. С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники также возрастут, заверил Шойгу.Он добавил, что два-три раза в месяц уточняются задания гособоронзаказа, ежедневно контролируются поставки необходимых образцов вооружения и техники."При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%", - отметил министр.Как сообщалось, за неделю с 11 по 17 ноября ВС РФ нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактичекой группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты дислокации боевиков националистических формирований.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах по объектам на УкраинеРоссийские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасенияПод Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), армия и флот, новости сво, новости