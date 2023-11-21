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Как российские ракеты приближают поражение ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Как российские ракеты приближают поражение ВСУ
Как российские ракеты приближают поражение ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Как российские ракеты приближают поражение ВСУ
Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T14:47
2023-11-21T14:47
сергей шойгу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
военно-промышленный комплекс (впк)
армия и флот
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, в текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза. С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники также возрастут, заверил Шойгу.Он добавил, что два-три раза в месяц уточняются задания гособоронзаказа, ежедневно контролируются поставки необходимых образцов вооружения и техники."При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%", - отметил министр.Как сообщалось, за неделю с 11 по 17 ноября ВС РФ нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактичекой группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты дислокации боевиков националистических формирований.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах по объектам на УкраинеРоссийские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасенияПод Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), армия и флот, новости сво, новости
Как российские ракеты приближают поражение ВСУ

Российские ракеты за время СВО поразили свыше 300 объектов ВСУ - Шойгу

14:47 21.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки по управлению стратегическими силами
Тренировки по управлению стратегическими силами
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов", - сказал руководитель ведомства на заседании коллегии Минобороны.
По его словам, в текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза. С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники также возрастут, заверил Шойгу.
Он добавил, что два-три раза в месяц уточняются задания гособоронзаказа, ежедневно контролируются поставки необходимых образцов вооружения и техники.
"При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%", - отметил министр.
Как сообщалось, за неделю с 11 по 17 ноября ВС РФ нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактичекой группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты дислокации боевиков националистических формирований.
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