Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах о объектам на Украине
Удары по инфраструктуре Украины участились благодаря украинским партизанам - эксперт
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Рост числа ударов ВС РФ по важным объектам на территории Украины объясняется появлением дополнительного спутника, а также ростом числа украинцев-партизан, желающих помогать российским спецслужбам ради скорейшего свержения киевской власти и восстановления мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"ВС РФ за последнее время увеличили количество точечных ударов по объектам инфраструктуры. Есть тому одно объяснение: у нас появился дополнительный спутник и дополнительные средства анализа и контроля за территорией противной стороны. И для нас это возможность более активно, методично и качественно поражать эти объекты", – сказал Колесниченко.
В то же время, помимо спутников и беспилотников, у российской армии есть еще кое-что очень ценное – это партизанское движение на Украине, добавил эксперт.
"Нельзя забывать о так называемой народной армии – партизанской войне и тех людях, которые на территории Украины не хотят, чтобы кровавый режим продолжал уничтожать Украину и украинцев. Где это возможно, он сотрудничают с нашими спецслужбами и дают объективную и точную информацию относительно перемещения вооружений и складов топлива", – сказал Колесниченко.
По словам Колесниченко, число желающих помогать российской армии растет, как и количество уничтоженных на Украине объектов, в том числе авиационной инфраструктуры.
"Да, для нас очень важно наносить удары в первую очередь по авиационной инфраструктуре, особенно если учесть попытки Запада насытить Украину самолетами. То есть они могут, конечно, поставлять самолеты, но вопрос в том, что они же должны летать с каких-то конкретных аэродромов. Да, они могут летать с отдельных дорог, но это опять же находится под контролем", – заключил он.
Напомним, 18 ноября склад с топливом для ВСУ был уничтожен под Одессой, а 19 ноября хранилища топлива для украинской авиатехники были разгромлены на аэродроме Канатово.
Читайте также на РИА Новости Крым: