https://crimea.ria.ru/20231121/spasibo-sputnikam-i-partizanam-ekspert-ob-udarakh-o-obektam-na-ukraine-1132922137.html

Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах о объектам на Украине

Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах о объектам на Украине - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах о объектам на Украине

Рост числа ударов ВС РФ по важным объектам на территории Украины объясняется появлением дополнительного спутника, а также ростом числа украинцев-партизан,... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-21T06:38

2023-11-21T06:38

2023-11-20T19:53

радио "спутник в крыму"

новости сво

украина

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вадим колесниченко

мнения

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130140076_0:18:1281:738_1920x0_80_0_0_aabb81c7223db8abf4465ea196ea2cd9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Рост числа ударов ВС РФ по важным объектам на территории Украины объясняется появлением дополнительного спутника, а также ростом числа украинцев-партизан, желающих помогать российским спецслужбам ради скорейшего свержения киевской власти и восстановления мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В то же время, помимо спутников и беспилотников, у российской армии есть еще кое-что очень ценное – это партизанское движение на Украине, добавил эксперт."Нельзя забывать о так называемой народной армии – партизанской войне и тех людях, которые на территории Украины не хотят, чтобы кровавый режим продолжал уничтожать Украину и украинцев. Где это возможно, он сотрудничают с нашими спецслужбами и дают объективную и точную информацию относительно перемещения вооружений и складов топлива", – сказал Колесниченко.По словам Колесниченко, число желающих помогать российской армии растет, как и количество уничтоженных на Украине объектов, в том числе авиационной инфраструктуры.Напомним, 18 ноября склад с топливом для ВСУ был уничтожен под Одессой, а 19 ноября хранилища топлива для украинской авиатехники были разгромлены на аэродроме Канатово. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему поставки самолетов F-16 не помогут Зеленскому В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"

https://crimea.ria.ru/20231120/ukraintsy-ne-khotyat-umirat-radi-zakhvata-kryma--kapitan-vsu-1132910453.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вадим колесниченко, мнения, армия и флот