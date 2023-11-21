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Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах о объектам на Украине - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах о объектам на Украине
Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах о объектам на Украине - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах о объектам на Украине
Рост числа ударов ВС РФ по важным объектам на территории Украины объясняется появлением дополнительного спутника, а также ростом числа украинцев-партизан,... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-21T06:38
2023-11-20T19:53
радио "спутник в крыму"
новости сво
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вадим колесниченко
мнения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Рост числа ударов ВС РФ по важным объектам на территории Украины объясняется появлением дополнительного спутника, а также ростом числа украинцев-партизан, желающих помогать российским спецслужбам ради скорейшего свержения киевской власти и восстановления мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В то же время, помимо спутников и беспилотников, у российской армии есть еще кое-что очень ценное – это партизанское движение на Украине, добавил эксперт."Нельзя забывать о так называемой народной армии – партизанской войне и тех людях, которые на территории Украины не хотят, чтобы кровавый режим продолжал уничтожать Украину и украинцев. Где это возможно, он сотрудничают с нашими спецслужбами и дают объективную и точную информацию относительно перемещения вооружений и складов топлива", – сказал Колесниченко.По словам Колесниченко, число желающих помогать российской армии растет, как и количество уничтоженных на Украине объектов, в том числе авиационной инфраструктуры.Напомним, 18 ноября склад с топливом для ВСУ был уничтожен под Одессой, а 19 ноября хранилища топлива для украинской авиатехники были разгромлены на аэродроме Канатово. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему поставки самолетов F-16 не помогут Зеленскому В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"
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новости сво, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вадим колесниченко, мнения, армия и флот
Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах о объектам на Украине

Удары по инфраструктуре Украины участились благодаря украинским партизанам - эксперт

06:38 21.11.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Рост числа ударов ВС РФ по важным объектам на территории Украины объясняется появлением дополнительного спутника, а также ростом числа украинцев-партизан, желающих помогать российским спецслужбам ради скорейшего свержения киевской власти и восстановления мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"ВС РФ за последнее время увеличили количество точечных ударов по объектам инфраструктуры. Есть тому одно объяснение: у нас появился дополнительный спутник и дополнительные средства анализа и контроля за территорией противной стороны. И для нас это возможность более активно, методично и качественно поражать эти объекты", – сказал Колесниченко.
В то же время, помимо спутников и беспилотников, у российской армии есть еще кое-что очень ценное – это партизанское движение на Украине, добавил эксперт.
"Нельзя забывать о так называемой народной армии – партизанской войне и тех людях, которые на территории Украины не хотят, чтобы кровавый режим продолжал уничтожать Украину и украинцев. Где это возможно, он сотрудничают с нашими спецслужбами и дают объективную и точную информацию относительно перемещения вооружений и складов топлива", – сказал Колесниченко.
По словам Колесниченко, число желающих помогать российской армии растет, как и количество уничтоженных на Украине объектов, в том числе авиационной инфраструктуры.
"Да, для нас очень важно наносить удары в первую очередь по авиационной инфраструктуре, особенно если учесть попытки Запада насытить Украину самолетами. То есть они могут, конечно, поставлять самолеты, но вопрос в том, что они же должны летать с каких-то конкретных аэродромов. Да, они могут летать с отдельных дорог, но это опять же находится под контролем", – заключил он.
Напомним, 18 ноября склад с топливом для ВСУ был уничтожен под Одессой, а 19 ноября хранилища топлива для украинской авиатехники были разгромлены на аэродроме Канатово.
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