https://crimea.ria.ru/20231118/sklad-s-toplivom-dlya-vsu-unichtozhen-pod-odessoy-1132877991.html
Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой
Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой
Вооруженные силы России нанесли удар по складу топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в субботу рассказали в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T14:05
2023-11-18T14:05
2023-11-18T14:16
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401797_0:0:1561:878_1920x0_80_0_0_4e663d6633ddcb793cb1e65f8df58316.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по складу топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в субботу рассказали в Минобороны.Ранее одесские власти сообщали о попадании и пожаре на объекте энергетической инфраструктуры региона. В течение ночи воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.Кроме того, по данным Минобороны, российские войска поразили склад авиационных боеприпасов на аэродроме "Лозоватка" в Днепропетровской области. Арсеналы боеприпасов ВСУ также уничтожены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.Читайте также на РИА Новости Крым: Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской областиНа Днепре уничтожен десант ВСУРоссийские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401797_139:0:1387:936_1920x0_80_0_0_eafe2608018dad5f0c31c8e40b0dca7b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво
Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой
Склад с топливом для ВСУ поражен в Одесской области
14:05 18.11.2023 (обновлено: 14:16 18.11.2023)