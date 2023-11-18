https://crimea.ria.ru/20231118/sklad-s-toplivom-dlya-vsu-unichtozhen-pod-odessoy-1132877991.html

Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой

Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой

Вооруженные силы России нанесли удар по складу топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в субботу рассказали в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T14:05

2023-11-18T14:05

2023-11-18T14:16

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401797_0:0:1561:878_1920x0_80_0_0_4e663d6633ddcb793cb1e65f8df58316.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по складу топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в субботу рассказали в Минобороны.Ранее одесские власти сообщали о попадании и пожаре на объекте энергетической инфраструктуры региона. В течение ночи воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.Кроме того, по данным Минобороны, российские войска поразили склад авиационных боеприпасов на аэродроме "Лозоватка" в Днепропетровской области. Арсеналы боеприпасов ВСУ также уничтожены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.Читайте также на РИА Новости Крым: Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской областиНа Днепре уничтожен десант ВСУРоссийские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво