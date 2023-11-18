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Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой
Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой
Вооруженные силы России нанесли удар по складу топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в субботу рассказали в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по складу топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в субботу рассказали в Минобороны.Ранее одесские власти сообщали о попадании и пожаре на объекте энергетической инфраструктуры региона. В течение ночи воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.Кроме того, по данным Минобороны, российские войска поразили склад авиационных боеприпасов на аэродроме "Лозоватка" в Днепропетровской области. Арсеналы боеприпасов ВСУ также уничтожены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.Читайте также на РИА Новости Крым: Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской областиНа Днепре уничтожен десант ВСУРоссийские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении
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РИА Новости Крым
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новости сво
Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой

Склад с топливом для ВСУ поражен в Одесской области

14:05 18.11.2023 (обновлено: 14:16 18.11.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по складу топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в субботу рассказали в Минобороны.
"В районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Ранее одесские власти сообщали о попадании и пожаре на объекте энергетической инфраструктуры региона. В течение ночи воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.
Кроме того, по данным Минобороны, российские войска поразили склад авиационных боеприпасов на аэродроме "Лозоватка" в Днепропетровской области. Арсеналы боеприпасов ВСУ также уничтожены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.
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