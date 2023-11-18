https://crimea.ria.ru/20231118/sklad-aviatsionnykh-boepripasov-vsu-razbit-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1132877951.html

Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области

Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области

За минувшие сутки армия России поразила арсеналы вооружения для ВСУ в четырех областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T14:01

2023-11-18T14:01

2023-11-18T14:17

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России поразила арсеналы вооружения для ВСУ в четырех областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Под ударом оказались Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Житомирская области Украины. Кроме того, в Киевской и Житомирской областях уничтожены два арсенала боеприпасов ВСУ. А в районе города Волчанск Харьковской области под огнем российских сил ликвидирован склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.Ранее украинские власти сообщали о ночных ударах по Одесской, Хмельницкой и Черниговской областям. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"Российские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасения

харьковская область

житомирская область

днепропетровская область

украина

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2023

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