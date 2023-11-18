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Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области
Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области
За минувшие сутки армия России поразила арсеналы вооружения для ВСУ в четырех областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T14:01
2023-11-18T14:17
новости сво
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потери всу
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днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России поразила арсеналы вооружения для ВСУ в четырех областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Под ударом оказались Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Житомирская области Украины. Кроме того, в Киевской и Житомирской областях уничтожены два арсенала боеприпасов ВСУ. А в районе города Волчанск Харьковской области под огнем российских сил ликвидирован склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.Ранее украинские власти сообщали о ночных ударах по Одесской, Хмельницкой и Черниговской областям. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"Российские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасения
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, житомирская область, днепропетровская область, украина
Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области

Армия России уничтожила арсеналы боеприпасов ВСУ в четырех областях Украины

14:01 18.11.2023 (обновлено: 14:17 18.11.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России поразила арсеналы вооружения для ВСУ в четырех областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Под ударом оказались Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Житомирская области Украины.
"На аэродроме "Лозоватка" в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ", - сказано в сводке.
Кроме того, в Киевской и Житомирской областях уничтожены два арсенала боеприпасов ВСУ.
А в районе города Волчанск Харьковской области под огнем российских сил ликвидирован склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.
Ранее украинские власти сообщали о ночных ударах по Одесской, Хмельницкой и Черниговской областям. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУХарьковская областьЖитомирская областьДнепропетровская областьУкраина
 
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