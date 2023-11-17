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ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман" - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"
ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман" - РИА Новости Крым, 17.11.2023
ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"
Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшую неделю нанесли удары по по пунктам управления и местам размещения командования крупных группировок ВСУ –... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T15:52
2023-11-17T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшую неделю нанесли удары по по пунктам управления и местам размещения командования крупных группировок ВСУ – "Лиман" и "Хортица". Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны.По информации военного ведомства, также огневыми ударами успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и ГСМ, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.16 ноября сообщалось, что российские истребители сбили украинский МИГ-29 над Донбассом. Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и американская управляемая авиационная бомба JDAM.12 ноября сообщалось, что огневым ударом ВС РФ был уничтожен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в КрынкахРоссийская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУПочти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"

ВС РФ разгромили места размещения командования группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"

15:52 17.11.2023 (обновлено: 15:59 17.11.2023)
 
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Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшую неделю нанесли удары по по пунктам управления и местам размещения командования крупных группировок ВСУ – "Лиман" и "Хортица". Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны.

"В период с 11 по 17 ноября ВС РФ нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактичекой группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты дислокации боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"*, – говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, также огневыми ударами успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и ГСМ, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.
16 ноября сообщалось, что российские истребители сбили украинский МИГ-29 над Донбассом. Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и американская управляемая авиационная бомба JDAM.
12 ноября сообщалось, что огневым ударом ВС РФ был уничтожен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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