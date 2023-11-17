https://crimea.ria.ru/20231117/vs-rf-unichtozhili-komandnye-punkty-gruppirovok-vsu-khortitsa-i-liman-1132860932.html

ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"

ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман" - РИА Новости Крым, 17.11.2023

ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшую неделю нанесли удары по по пунктам управления и местам размещения командования крупных группировок ВСУ –... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T15:52

2023-11-17T15:52

2023-11-17T15:59

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627378_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7247d748e033db978571c19e42617d54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшую неделю нанесли удары по по пунктам управления и местам размещения командования крупных группировок ВСУ – "Лиман" и "Хортица". Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны.По информации военного ведомства, также огневыми ударами успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и ГСМ, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.16 ноября сообщалось, что российские истребители сбили украинский МИГ-29 над Донбассом. Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и американская управляемая авиационная бомба JDAM.12 ноября сообщалось, что огневым ударом ВС РФ был уничтожен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в КрынкахРоссийская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУПочти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу