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Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом
Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом
Российские истребители сбили очередной вражеский МиГ-29 в небе над Донбассом, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T14:37
2023-11-16T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские истребители сбили очередной вражеский МиГ-29 в небе над Донбассом, сообщает в четверг Минобороны России.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, американская управляемая авиационная бомба JDAM, уничтожены 26 украинских беспилотников в небе над населенными пунктами Луганской и Донецкой Народных Республик и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 536 самолетов, 254 вертолета, 8 960 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1 184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости КрымЕще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской областиУкраинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом

В небе над Донбассом сбиты МиГ-29 ВСУ и управляемая авиабомба JDAM

14:37 16.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27 ВКС РФ
Многоцелевой истребитель Су-27 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские истребители сбили очередной вражеский МиГ-29 в небе над Донбассом, сообщает в четверг Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейска Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, американская управляемая авиационная бомба JDAM, уничтожены 26 украинских беспилотников в небе над населенными пунктами Луганской и Донецкой Народных Республик и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 536 самолетов, 254 вертолета, 8 960 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1 184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФСитуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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