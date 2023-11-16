https://crimea.ria.ru/20231116/rossiyskie-istrebiteli-sbili-vrazheskiy-mig-29-nad-donbassom-1132828865.html

Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом

Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом

Российские истребители сбили очередной вражеский МиГ-29 в небе над Донбассом, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T14:37

2023-11-16T14:37

2023-11-16T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские истребители сбили очередной вражеский МиГ-29 в небе над Донбассом, сообщает в четверг Минобороны России.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, американская управляемая авиационная бомба JDAM, уничтожены 26 украинских беспилотников в небе над населенными пунктами Луганской и Донецкой Народных Республик и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 536 самолетов, 254 вертолета, 8 960 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1 184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости КрымЕще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской областиУкраинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)