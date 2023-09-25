https://crimea.ria.ru/20230925/ukrainskiy-mig-29-unichtozhen-na-aerodrome-dolgintsevo-1131648923.html
Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево
Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево
Российская авиация уничтожила украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а средства ПВО - перехватили семь реактивных снарядов... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T14:32
2023-09-25T14:32
2023-09-25T14:34
министерство обороны рф
новости сво
воздушно-космический силы (вкс)
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днепропетровская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а средства ПВО - перехватили семь реактивных снарядов HIMARS и сбили 33 дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ПВО сбила 33 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 478 самолетов, 250 вертолетов, 7115 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 135 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Сокрушительный удар нанесен по пунктам дислокации иностранных наемниковУкраинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую областьЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
https://crimea.ria.ru/20230920/vsu-lishilis-esche-dvukh-samoletov--bombardirovschika-i-istrebitelya-1131552463.html
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министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), днепропетровская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область
Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево
Минобороны: ВС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево и сбили 33 БПЛА
14:32 25.09.2023 (обновлено: 14:34 25.09.2023)