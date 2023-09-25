https://crimea.ria.ru/20230925/ukrainskiy-mig-29-unichtozhen-na-aerodrome-dolgintsevo-1131648923.html

Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево

Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево

Российская авиация уничтожила украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а средства ПВО - перехватили семь реактивных снарядов... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T14:32

2023-09-25T14:32

2023-09-25T14:34

министерство обороны рф

новости сво

воздушно-космический силы (вкс)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

днепропетровская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123927280_0:33:3195:1830_1920x0_80_0_0_738baa34af4d29a06be277a2ae4d09a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а средства ПВО - перехватили семь реактивных снарядов HIMARS и сбили 33 дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ПВО сбила 33 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 478 самолетов, 250 вертолетов, 7115 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 135 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Сокрушительный удар нанесен по пунктам дислокации иностранных наемниковУкраинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую областьЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

https://crimea.ria.ru/20230920/vsu-lishilis-esche-dvukh-samoletov--bombardirovschika-i-istrebitelya-1131552463.html

днепропетровская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), днепропетровская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область