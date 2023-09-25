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Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область
Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область
Украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T12:43
2023-09-25T12:43
2023-09-25T12:41
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте происшествия работают оперативные службы.О попытках атаковать мирные населенные пункты сообщил в понедельник днем и губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, сначала ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по территории Стародубского муниципального округа, в результате чего повреждено сельхозпредприятие и погибли несколько коров. После чего боевики предприняли попытку атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа. Средства ПВО сбили дрон на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областямЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
https://crimea.ria.ru/20230925/raketnyy-udar-po-tokmaku-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-detey-1131645153.html
шебекино (город в белгородской области)
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Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области