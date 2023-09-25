https://crimea.ria.ru/20230925/ukrainskiy-dron-kamikadze-atakoval-belgorodskuyu-oblast-1131645597.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область

Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область

Украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T12:43

2023-09-25T12:43

2023-09-25T12:41

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/02/1129157954_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d9ccd4437c055ea05355787e5c8ba0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте происшествия работают оперативные службы.О попытках атаковать мирные населенные пункты сообщил в понедельник днем и губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, сначала ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по территории Стародубского муниципального округа, в результате чего повреждено сельхозпредприятие и погибли несколько коров. После чего боевики предприняли попытку атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа. Средства ПВО сбили дрон на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областямЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

https://crimea.ria.ru/20230925/raketnyy-udar-po-tokmaku-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-detey-1131645153.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости