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Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область
Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область
Украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T12:43
2023-09-25T12:41
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте происшествия работают оперативные службы.О попытках атаковать мирные населенные пункты сообщил в понедельник днем и губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, сначала ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по территории Стародубского муниципального округа, в результате чего повреждено сельхозпредприятие и погибли несколько коров. После чего боевики предприняли попытку атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа. Средства ПВО сбили дрон на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областямЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
https://crimea.ria.ru/20230925/raketnyy-udar-po-tokmaku-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-detey-1131645153.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

12:43 25.09.2023
 
Сотрудник МЧС России на месте взрыва в Белгородской области
Сотрудник МЧС России на месте взрыва в Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
О попытках атаковать мирные населенные пункты сообщил в понедельник днем и губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, сначала ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по территории Стародубского муниципального округа, в результате чего повреждено сельхозпредприятие и погибли несколько коров. После чего боевики предприняли попытку атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа. Средства ПВО сбили дрон на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет.
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