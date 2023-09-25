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Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА
Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T10:24
2023-09-25T10:24
обстрелы белгородской области
белгородская область
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее в понедельник ВСУ предприняли попытку атаковать мирные населенные пункты Курской и Брянской областей. В Курске повреждены несколько частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Пострадавших нет. В Брянской области также обошлось без пострадавших, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ночью сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областямМощный ракетный удар нанесен по ТокмакуЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
белгородская область
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА

Минобороны пресекло попытку атаки ВСУ на Белгородскую область

10:24 25.09.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"25 сентября около 09.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в понедельник ВСУ предприняли попытку атаковать мирные населенные пункты Курской и Брянской областей. В Курске повреждены несколько частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Пострадавших нет. В Брянской области также обошлось без пострадавших, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ночью сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУНовости
 
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