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Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА

Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T10:24

2023-09-25T10:24

2023-09-25T10:24

обстрелы белгородской области

белгородская область

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее в понедельник ВСУ предприняли попытку атаковать мирные населенные пункты Курской и Брянской областей. В Курске повреждены несколько частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Пострадавших нет. В Брянской области также обошлось без пострадавших, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ночью сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областямМощный ракетный удар нанесен по ТокмакуЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, обстрелы всу, новости