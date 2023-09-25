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Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА
Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T10:24
2023-09-25T10:24
2023-09-25T10:24
обстрелы белгородской области
белгородская область
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее в понедельник ВСУ предприняли попытку атаковать мирные населенные пункты Курской и Брянской областей. В Курске повреждены несколько частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Пострадавших нет. В Брянской области также обошлось без пострадавших, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ночью сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областямМощный ракетный удар нанесен по ТокмакуЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгородская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА
Минобороны пресекло попытку атаки ВСУ на Белгородскую область