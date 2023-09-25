https://crimea.ria.ru/20230925/vsu-udarili-dronami-po-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyam-1131639349.html
ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям - РИА Новости Крым, 25.09.2023
ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
Украинские боевики снова атакуют мирные населенные пункты Курской и Брянской областей, есть повреждения инфраструктуры, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T07:39
2023-09-25T07:39
2023-09-25T08:21
обстрелы курской области
обстрелы брянской области
роман старовойт
александр богомаз
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299866_0:17:1281:737_1920x0_80_0_0_3c988f4d57d8d186ee6f1375b17e76aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атакуют мирные населенные пункты Курской и Брянской областей, есть повреждения инфраструктуры, сообщают местные власти.Атака на КурскКроме того, по его данным, один дрон упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме. Местные власти обещают оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества.Ситуация в Брянске"Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.В данном случае также обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.Украинские боевики продолжают атаковать мирные приграничные регионы РФ, Накануне ВСУ трижды атаковали Курскую область, а также били по Белгородской области, где в результате атаки ранения получил мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по ТокмакуВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилыЧП в Шебекино: при взрыве в доме пятеро пострадавших, один под завалами
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299866_65:0:1201:852_1920x0_80_0_0_c99367d4a97a00ecd35e69f5e2c7d79a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы курской области, обстрелы брянской области, роман старовойт, александр богомаз, обстрелы всу, новости
ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
ВСУ ударили беспилотниками по Курской и Брянской областям, есть разрушения - власти
07:39 25.09.2023 (обновлено: 08:21 25.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атакуют мирные населенные пункты Курской и Брянской областей, есть повреждения инфраструктуры, сообщают местные власти.
Атака на Курск
"В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Кроме того, по его данным, один дрон упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме. Местные власти обещают оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества.
Ситуация в Брянске
"Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В данном случае также обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Украинские боевики продолжают атаковать мирные приграничные регионы РФ, Накануне ВСУ трижды атаковали Курскую область
, а также били по Белгородской области, где в результате атаки ранения получил мужчина
.
Читайте также на РИА Новости Крым: