https://crimea.ria.ru/20230925/vsu-udarili-dronami-po-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyam-1131639349.html

ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям

ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям - РИА Новости Крым, 25.09.2023

ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям

Украинские боевики снова атакуют мирные населенные пункты Курской и Брянской областей, есть повреждения инфраструктуры, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T07:39

2023-09-25T07:39

2023-09-25T08:21

обстрелы курской области

обстрелы брянской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атакуют мирные населенные пункты Курской и Брянской областей, есть повреждения инфраструктуры, сообщают местные власти.Атака на КурскКроме того, по его данным, один дрон упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме. Местные власти обещают оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества.Ситуация в Брянске"Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.В данном случае также обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.Украинские боевики продолжают атаковать мирные приграничные регионы РФ, Накануне ВСУ трижды атаковали Курскую область, а также били по Белгородской области, где в результате атаки ранения получил мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по ТокмакуВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилыЧП в Шебекино: при взрыве в доме пятеро пострадавших, один под завалами

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, обстрелы брянской области, роман старовойт, александр богомаз, обстрелы всу, новости