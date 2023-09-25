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ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям - РИА Новости Крым, 25.09.2023
ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
Украинские боевики снова атакуют мирные населенные пункты Курской и Брянской областей, есть повреждения инфраструктуры, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T07:39
2023-09-25T08:21
обстрелы курской области
обстрелы брянской области
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атакуют мирные населенные пункты Курской и Брянской областей, есть повреждения инфраструктуры, сообщают местные власти.Атака на КурскКроме того, по его данным, один дрон упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме. Местные власти обещают оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества.Ситуация в Брянске"Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.В данном случае также обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.Украинские боевики продолжают атаковать мирные приграничные регионы РФ, Накануне ВСУ трижды атаковали Курскую область, а также били по Белгородской области, где в результате атаки ранения получил мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по ТокмакуВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилыЧП в Шебекино: при взрыве в доме пятеро пострадавших, один под завалами
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обстрелы курской области, обстрелы брянской области, роман старовойт, александр богомаз, обстрелы всу, новости
ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям

ВСУ ударили беспилотниками по Курской и Брянской областям, есть разрушения - власти

07:39 25.09.2023 (обновлено: 08:21 25.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
Солдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атакуют мирные населенные пункты Курской и Брянской областей, есть повреждения инфраструктуры, сообщают местные власти.

Атака на Курск

"В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Кроме того, по его данным, один дрон упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме. Местные власти обещают оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества.

Ситуация в Брянске

"Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В данном случае также обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Украинские боевики продолжают атаковать мирные приграничные регионы РФ, Накануне ВСУ трижды атаковали Курскую область, а также били по Белгородской области, где в результате атаки ранения получил мужчина.
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Обстрелы Курской областиОбстрелы Брянской областиРоман СтаровойтАлександр БогомазОбстрелы ВСУНовости
 
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