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Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
Украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T14:54
2023-09-24T14:56
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Мужчина самостоятельно обратился в больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Сейчас пострадавший уже направлен домой на амбулаторное лечение.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные региона России. Утром в воскресенье ВСУ атаковали Курск. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате удара беспилотника повреждена кровля административного здания в Центральном округе.Днем 24 сентября власти сообщили о мощном ракетном ударе по городу Токмак Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал КурскВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной ХерсонщинеВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы
https://crimea.ria.ru/20230924/moschnyy-raketnyy-udar-nanesen-po-tokmaku-1131630452.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, россия, общество, новости
Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина

ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на автодорогу под Белгородом – ранен водитель КамАЗа

14:54 24.09.2023 (обновлено: 14:56 24.09.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара по Белгородской области
Последствия удара по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Поселок Новый Волоконовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Есть один пострадавший – водитель КамАЗа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчина самостоятельно обратился в больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Сейчас пострадавший уже направлен домой на амбулаторное лечение.
ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные региона России. Утром в воскресенье ВСУ атаковали Курск. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате удара беспилотника повреждена кровля административного здания в Центральном округе.
Днем 24 сентября власти сообщили о мощном ракетном ударе по городу Токмак Запорожской области.
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
14:35
Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествияРоссияОбществоНовости
 
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14:54Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
14:35Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
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