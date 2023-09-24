https://crimea.ria.ru/20230924/dron-sbrosil-vzryvchatku-na-selo-belgorodskoy-oblasti--ranen-muzhchina-1131630850.html
Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
Украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T14:54
2023-09-24T14:54
2023-09-24T14:56
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Мужчина самостоятельно обратился в больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Сейчас пострадавший уже направлен домой на амбулаторное лечение.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные региона России. Утром в воскресенье ВСУ атаковали Курск. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате удара беспилотника повреждена кровля административного здания в Центральном округе.Днем 24 сентября власти сообщили о мощном ракетном ударе по городу Токмак Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал КурскВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной ХерсонщинеВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы
https://crimea.ria.ru/20230924/moschnyy-raketnyy-udar-nanesen-po-tokmaku-1131630452.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, россия, общество, новости
Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на автодорогу под Белгородом – ранен водитель КамАЗа
14:54 24.09.2023 (обновлено: 14:56 24.09.2023)